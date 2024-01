ESE Entertainment annonce une activité de cryptographie avec Metapro

VANCOUVER, Colombie-Britannique / ACCESSWIRE / 16 janvier 2024 / ESE Divertissement Inc. (TSXV:ESE)(OTCQX:ENTEF) (“ESE” ou la “Entreprise“), une société de jeux qui fournit une gamme de services aux principaux développeurs et éditeurs de jeux vidéo, est ravie d’annoncer un partenariat stratégique avec Metapro, une société de blockchain. Le partenariat signifie un plan renforcé d’ESE pour fournir ses services technologiques à la blockchain et sociétés de cryptographie.

Metapro a publié son portefeuille de crypto-monnaie – une solution tout-en-un pour les joueurs, les développeurs et les créateurs qui souhaitent gérer leur crypto-monnaie sur plusieurs blockchains. L’application mobile sert de portefeuille non dépositaire pour les crypto-monnaies (telles que Bitcoin, Ethereum, Solana, etc.), les jetons et les actifs métaverses.

ESE et Metapro sont ravis de poursuivre sur cette lancée. Des plans sont en cours pour introduire des activations de jeu plus innovantes afin d’acquérir des utilisateurs, élargissant ainsi la portée à de nouvelles régions, y compris potentiellement le Royaume d’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deux marchés en croissance rapide dans l’industrie du jeu. Cette expansion s’aligne sur la vision d’ESE d’augmenter son activité et de rassembler des publics divers du monde entier.

Michał Bartczak, PDG de Metapropartage son enthousiasme : « 2023 a été une année marquante, et notre travail avec ESE a été essentiel pour atteindre ces jalons. Alors que nous entrons dans 2024, le marché de la cryptographie a connu une croissance rapide et nous nous concentrons sur le développement et le déploiement de nouvelles technologies. ESE a devenir un partenaire stratégique de Metapro et nous sommes ravis de travailler ensemble pour pénétrer de nouveaux marchés et exécuter les contrats et activités existants à l’échelle mondiale.

Konrad Wasiela, PDG d’ESE a ajouté : « Nous avons travaillé assidûment avec Metapro au cours des 12 derniers mois, et le moment est désormais venu de mettre en œuvre notre partenariat commercial élargi. 2024 a vu une forte croissance du marché de la cryptographie, en particulier des prix du Bitcoin, de l’Ethereum et de l’Ethereum. maintenant avec de grandes institutions qui lancent des ETF comme iShares Bitcoin Trust de BlackRock ($IBIT), ce qui représente une grande opportunité pour notre entreprise. Cette expansion stratégique devrait nous permettre de servir un éventail encore plus large de clients, en leur offrant des expériences de jeu innovantes. déterminé à tenir le marché informé des nouveaux développements de notre partenariat, soulignant notre engagement en faveur d’une croissance et d’une innovation continues.

À propos de Métapro

Metapro est une solution tout-en-un pour les joueurs, les développeurs et les créateurs qui souhaitent se lancer dans l’espace NFT, le métaverse, le jeu et l’esport en utilisant un protocole open source basé sur des nœuds de base de données décentralisés Web3 sécurisés par des contrats intelligents. Notre application mobile sert de portefeuille non dépositaire pour les jetons, les NFT de jeu et les actifs métaverses. Explorez le marché dynamique, permettant une intégration transparente d’objets 3D avec des jetons NFT. Il sert de plate-forme unique pour présenter des projets de jeux et de métaverse, équipée d’une interface Web de pointe. | https://metapro.one/

À propos de ESE Entertainment Inc.

ESE est une entreprise technologique mondiale axée sur les jeux. La société fournit une gamme de services aux principaux développeurs, éditeurs et marques de jeux vidéo en fournissant des services de technologie, d’infrastructure et d’engagement des fans à l’échelle internationale. ESE exploite également ses propres chaînes de commerce électronique, ses équipes d’esports et ses ligues de jeux. | www.esegaming.com

