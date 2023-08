Escroqueries sur Internet et éthique des implants cérébraux

Les deux femmes peuvent communiquer sans implant. Le premier, Pat Bennett, atteint de SLA, également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, utilise un ordinateur pour taper. La seconde, Ann Johnson, qui a perdu la voix à la suite d’un accident vasculaire cérébral qui l’a laissée paralysée, utilise un dispositif de suivi oculaire pour sélectionner des lettres sur un écran d’ordinateur.

Cette capacité à communiquer leur a donné le pouvoir de consentir à participer à ces essais. Mais comment fonctionne le consentement lorsque la communication est plus difficile ? Lisez l’histoire complète.

—Cassandra Willyard

Cette histoire est apparue pour la première fois dans The Checkup, le bulletin d’information hebdomadaire sur les biotechnologies du MIT Technology Review. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte mail tous les jeudis.

Pourquoi les marais salants pourraient aider à sauver Venise

Venise, en Italie, souffre à la fois d’un affaissement (les fondations de la ville s’enfoncent lentement dans la boue sur laquelle elles sont construites) et d’une élévation du niveau de la mer. Dans le pire des cas, elle pourrait disparaître sous l’eau d’ici 2100.

Les scientifiques considèrent de plus en plus la ville en perdition comme un laboratoire de solutions environnementales. Ils étudient si les vasières artificielles de la lagune vénitienne peuvent être reconverties en marais qui prospéraient autrefois dans cette zone et redevenir un élément fonctionnel de l’écosystème lagunaire, ce qui, à son tour, contribuerait à sauvegarder l’avenir de la ville elle-même. Lisez l’histoire complète.