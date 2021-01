Alors que les socialistes démocrates d’Amérique ont célébré un nombre historique de membres de leur mouvement entrant au Congrès, les critiques ont soutenu que ces progressistes du Parti démocrate n’avaient aucune prétention à l’étiquette «socialiste».

Le 117e Congrès comprend quatre membres des Socialistes démocrates d’Amérique (DSA). Les représentants Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) et Rashida Tlaib (D-Michigan) ont été rejoints à la Chambre cette année par Jamaal Bowman (D-New York) et Cori Bush (D-Missouri).

Auparavant, seuls deux socialistes avoués avaient réussi à obtenir des sièges à la Chambre simultanément. Cela s’est produit il y a environ 90 ans, sous le Parti socialiste d’Amérique, puis dans les années 80 et 90, avec l’adhésion de deux membres de la DSA.

La DSA a célébré cette étape peut-être modeste en tweetant un article, écrit par l’un de ses membres pour In These Times. L’auteur, Maurice Isserman, a vanté le développement comme un «Un jalon politique important dans l’histoire de la gauche américaine.»

"Il s’agit d’un jalon politique important dans l’histoire de la gauche américaine – la première fois dans l’histoire des États-Unis que ces nombreux socialistes autoproclamés occupent simultanément des sièges au Congrès." via @inthesetimesmag https://t.co/Hbfh5KK2qS – DSA 🌹 (@DemSocialists) 11 janvier 2021

Cependant, le retour de soi apparent de la DSA a trouvé un certain nombre de critiques en ligne mardi, qui ont contesté le fait que les supposés « socialistes » au sein du Parti démocrate se moquent de dirigeants favorables aux entreprises, ainsi que certaines de leurs positions en matière de politique étrangère .

Un certain nombre de commentateurs ont contesté le fait qu’Ocasio-Cortez et le reste de la « brigade » désormais élargie s’alignaient et votaient pour Nancy Pelosi (D-Californie) à la présidence de la Chambre, malgré son opposition ouverte aux politiques progressistes comme Medicare For All et le Green New Deal.

Pour démarrer, les socialistes de la Chambre semblaient avoir ignoré l’appel de certains militants de gauche à suspendre leur vote pour Pelosi, à moins qu’elle ne soumette le Medicare For All à un vote au sol.

Les commentateurs ont appelé les jeunes politiciens et la DSA «Escouade de fraude», avec un tweeter demandant, «Où sont les socialistes? Ce sont tous des capitalistes de régulation.

Ce sont des centristes libéraux qui travaillent pour Pelosi – Luka Duvnjak (@Luka_Duvnjak) 13 janvier 2021

Qui a voté pour Pelosi … – 🌹 🏳️‍🌈BernieBro (@BatavusB) 13 janvier 2021

ok où sont les socialistes? ce sont tous des capitalistes de régulation. – Simp saphique de Lord DIO 🦇 (@LiquidGoth) 13 janvier 2021

Un autre groupe de critiques, certains ayant des portraits de Joseph Staline comme photos d’utilisateur, a appelé les socialistes de la Chambre «Impérialistes», qui «Votez pour les crimes de guerre et les coups d’État». Cette réaction a probablement été provoquée par le vote d’Ocasio-Cortez et de Tlaib pour l’augmentation du budget militaire américain en 2019, alors qu’ils avaient initialement appelé à des réductions.

Vous avez mal orthographié «impérialistes». – Anarcho-insomniaque 🏴 (@RevoltingMike) 13 janvier 2021

Ils votent pour les crimes de guerre, les coups d’État, les cages glacées et les sanctions, ce qu’aucun socialiste ne ferait jamais. Cela en fait des néoconservateurs. – ☭ 🇨🇳 L’impérialisme américain est la suprématie blanche 🐿️ (@squirrelpalooza) 13 janvier 2021

Le vote de « l’équipe » prolongée pour Pelosi le 3 janvier semble avoir créé un fossé au sein de la gauche américaine, d’autant plus qu’Ocasio-Cortez elle-même a admis en décembre que les démocrates « Besoin d’un nouveau leadership. »

