Escouade complète, calendriers complets, joueurs clés à surveiller

Un capitaine portant le maillot n°10 a un statut emblématique dans le football international. Granit Xhaka ne correspond peut-être pas à l’idée que tout le monde se fait d’un exemple classique, mais l’importance du milieu de terrain d’Arsenal pour la Suisse est appréciée à domicile. Xhaka fait vibrer l’équipe suisse et est prisé par l’entraîneur de l’équipe nationale Vladimir Petkovic tout comme il l’a été par son manager de club, Mikel Arteta.

Si la Suisse veut briser sa séquence de 16 derniers matchs au Championnat d’Europe de cette année, Xhaka, 28 ans, jouera probablement un rôle important alors qu’il approche des 100 matchs pour le « Nati ». Un exemple clair de l’influence constante de Xhaka est venu lors des qualifications en septembre 2019, à domicile contre un Danemark en amélioration, désormais classé n ° 10 mondial. La Suisse menait 3-0 lorsque Xhaka, qui a marqué le deuxième but d’un tir au laser, a été remplacé à la 79e minute. Sans lui, l’équipe s’est enfoncée plus profondément, a perdu son sang-froid et a terminé le match sur un nul 3-3.

Plus tard ce mois-ci, Xhaka a été nommé capitaine d’Arsenal par le manager de l’époque, Unai Emery. L’honneur n’a duré que quelques semaines, cependant, Xhaka a été surpris en train de proférer un blasphème contre des fans qui l’ont raillé après avoir été remplacé lors d’un match à domicile. Xhaka semblait sûr de quitter Arsenal jusqu’à ce qu’Arteta remplace Emery peu de temps après. « C’est un leader naturel », a déclaré Arteta à propos de Xhaka cette saison. « C’est quelqu’un qui est toujours engagé à 1000%, pas seulement pour lui-même mais pour aider tous ses coéquipiers tout le temps. »

Il y a de la dureté mentale chez un joueur dont les racines familiales sont au Kosovo et en Albanie, et dont le père était un prisonnier politique en ex-Yougoslavie. Ces liens familiaux étaient clairs lorsque Xhaka et son ancien coéquipier bâlois Xherdan Shaqiri, également kosovar-albanais, ont marqué pour battre la Serbie 2-1 lors d’un match très chargé lors de la Coupe du monde 2018. Tous deux ont célébré leurs buts avec des gestes de la main célébrant l’Albanie qui ont déclenché un vieux débat dans le football suisse mettant en doute le patriotisme des joueurs binationales.

Des commentaires publics mal jugés ont coûté son travail au secrétaire général de la fédération suisse de football des semaines après la Coupe du monde, et l’élévation de Xhaka au poste de capitaine a été remise en question par d’anciens joueurs. Sous la direction de Xhaka sur le terrain, la Suisse s’est qualifiée pour la phase finale de l’UEFA Nations League 2019, a dominé son groupe de qualification pour l’Euro 2020 et a remporté ses deux premiers éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Pourtant, les Suisses font face à une tâche difficile pour passer du groupe A, d’abord lors de l’ouverture samedi contre le Pays de Galles à Bakou, puis de retour à leur base près de Rome pour affronter l’Italie.

Le troisième match probablement décisif est de retour à Bakou, où les liens de la Turquie avec l’Azerbaïdjan signifient qu’elle sera probablement traitée comme l’équipe à domicile. Le noyau d’une bonne équipe suisse est toujours là. Xhaka, Shaqiri, les défenseurs Fabian Schär et Ricardo Rodriguez et l’attaquant Haris Seferović ont tous 28 ou 29 ans. Seul Schär compte moins de 70 matches internationaux. Remo Freuler a également 29 ans, bien qu’un développeur tardif dans le milieu de terrain d’Atalanta. Un milieu de terrain solide comprend Denis Zakaria, l’un des membres du groupe du Borussia Mönchengladbach dans l’équipe suisse qui est depuis longtemps lié à Manchester City. Xhaka, Rodríguez et Seferović ont grandi ensemble dans l’équipe vainqueur de la Coupe du monde des moins de 17 ans 2009. Il serait peut-être temps pour eux d’avoir une course profonde lors d’un tournoi senior.

Euro 2020 : fiche Suisse

Honneurs: Rien

Performances précédentes de l’euro: Quatre participations, meilleure performance 16 derniers en 2016

Classement FIFA: 13

Surnom: La Nati

Entraîneur: Vladimir Petkovic

Joueurs vedettes: Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Yann Sommer

Principaux clubs: Young Boys, Bâle, Servette Genève

Comment se sont-ils qualifiés: A remporté le Groupe D

Calendrier Euro 2020:

vs Pays de Galles – 12 juin, 18h30 IST

vs Italie – 17 juin, 00h30 IST

vs Suisse – 20 juin, 21h30 IST

Équipe de 26 joueurs :

Gardiens de but: Yvon Mvogo (PSV Eindhoven/NED), Jonas Omlin (Montpellier/FRA), Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach/GER)

Défenseurs: Manuel Akanji (Borussia Dortmund/GER), Loris Benito (Bordeaux/FRA), Eray Coemert (Bâle), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/GER), Jordan Lotomba (Nice/FRA), Kevin Mbabu (Wolfsburg/GER), Becir Omeragic (FC Zurich), Ricardo Rodriguez (Turin/ITA), Fabian Schaer (Newcastle/ENG), Silvan Widmer (Bâle)

Milieu de terrain: Christian Fassnacht (Young Boys Berne), Edimilson Fernandes (Mayence 05/GER), Remo Freuler (Atalanta/ITA), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb/CRO), Admir Mehmedi (Wolfsburg/GER), Granit Xhaka (Arsenal/ENG) , Denis Zakaria (Borussia Moenchengladbach/GER), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt/GER), Ruben Vargas (Augsbourg/GER)

Avant: Breel Embolo (Borussia Moenchengladbach/GER), Xherdan Shaqiri (Liverpool/ENG), Haris Seferovic (Benfica/POR), Steven Zuber (Eintracht Frankfurt/GER)

(Avec entrées AFP)

