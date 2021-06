Escouade complète, calendriers complets, joueurs clés à surveiller

L’avantage de mettre fin à une longue querelle avec Karim Benzema est que le sélectionneur français Didier Deschamps débutera le Championnat d’Europe avec sans doute l’attaque la plus puissante du tournoi.

Même le Deschamps, généralement pragmatique, a eu du mal à contenir son enthousiasme lorsqu’il a récemment été interrogé sur une ligne avant avec Benzema aux côtés de Kylian Mbappe et Antoine Griezmann.

« J’ai la chance de pouvoir compter sur des joueurs d’un très, très haut niveau », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas me plaindre. »

Deschamps pourrait bien avoir besoin des trois compte tenu de la difficulté du Groupe F.

La France compte en effet deux matches à l’extérieur, face à l’Allemagne à Munich le 15 juin et à la Hongrie à Budapest quatre jours plus tard. Les champions de la Coupe du monde restent ensuite dans la capitale hongroise pour affronter le champion en titre, le Portugal, qui pourrait opposer Benzema à l’ancien coéquipier du Real Madrid Cristiano Ronaldo.

C’était un partenariat formidable avec le club, mais maintenant Benzema a Mbappe à ses côtés pour l’équipe nationale.

« Cela peut être sans effort (entre nous) », a déclaré Benzema, 33 ans, au magazine Onze Mondial. « J’aime son mouvement et sa façon de jouer au football. C’est à nous de nous retrouver sur le terrain, mais je n’en doute pas.

Mbappe, 22 ans, a excellé à la Coupe du monde en Russie et a aidé la France à remporter le tournoi. Le jumeler avec le polyvalent Benzema semble être un pari sûr, mais il reste à voir si le retour de Benzema se passe bien après si longtemps.

Deschamps a travaillé si dur pour reconstruire la réputation de l’équipe nationale après l’embarras de la campagne de la Coupe du monde 2010, lorsque l’équipe a fait grève, que certains se sont demandé si le retour de Benzema pourrait déstabiliser l’équipe.

« Karim n’est pas stupide, en fait il est intelligent, a dit Deschamps. « Il sait qu’il revient dans une équipe qui a remporté des trophées.

Benzema a joué pour la dernière fois pour la France en octobre 2015, marquant deux fois, puis s’est brouillé avec Deschamps au milieu d’un scandale de « sex tape » impliquant un ancien coéquipier. Les Bleus s’en sont très bien sortis sans lui, atteignant la finale de l’Euro 2016 et remportant la Coupe du monde.

La forme exceptionnelle de Benzema avec Madrid, associée à une blessure au genou de l’attaquant polyvalent Anthony Martial et à un manque de jeu chronique pour l’attaquant vétéran Olivier Giroud, a ouvert la voie à son retour.

« C’est plus que du bonheur, c’est de la fierté. J’attendais ça depuis longtemps », a déclaré Benzema. « J’ai toujours travaillé dur, je n’ai jamais abandonné.

Benzema et Mbappe ont connu la meilleure saison de leur carrière, le mobile Benzema marquant 30 buts et liant parfaitement le jeu avec sa touche.

Mbappe a inscrit 42 buts en carrière et a remporté la finale de la Coupe de France.

Après un début de saison difficile, la forme de Griezmann s’est améliorée pour Barcelone alors qu’il cliquait avec Lionel Messi et remportait la Coupe d’Espagne.

Cependant, les grandes attaques sur papier ne fonctionnent pas toujours dans la réalité, comme la France le sait.

La France a été éliminée de la Coupe du monde 2002 en phase de groupes malgré Thierry Henry, David Trezeguet et Djibril Cissé – qui étaient tous les meilleurs buteurs de leur championnat national avant le début du tournoi.

Après avoir rappelé Benzema, il semble probable qu’il débutera.

Ironiquement, cela coûterait à Giroud une place de titulaire après avoir pris la place de Benzema à la suite du scandale de la bande. Ce serait une décision importante pour Deschamps, qui est resté fidèle à Giroud au fil des ans.

Giroud est deuxième sur la liste des buteurs de la France avec 44 buts, mais l’attaquant de 34 ans pourrait ne jamais rattraper les 51 d’Henry.

Giroud a rarement joué pour Chelsea depuis que Thomas Tuchel a pris les commandes. Sur les 13 matchs joués par Giroud de février à mi-mai, deux étaient pour la France.

Avant la finale de la FA Cup le 15 mai, Giroud a disputé six matchs consécutifs à Chelsea en tant que remplaçant, dont seulement huit minutes en finale et deux matchs en tant que remplaçant à la 89e minute.

Deschamps a peu de soucis ailleurs.

Hugo Lloris reste fiable dans le but, même si le vétéran a connu une saison moyenne avec Tottenham. Mike Maignan a excellé pour le champion de France Lille et pousse Steve Mandanda à la deuxième place.

Maignan, 25 ans, était le meilleur gardien de but de la ligue française cette saison avec Keylor Navas du Paris Saint-Germain, gardant un record de 21 feuilles blanches.

En défense, le demi-centre Raphael Varane est établi de longue date et débutera probablement aux côtés de Presnel Kimpembe, qui doit améliorer son sang-froid après deux cartons rouges pour le PSG cette saison.

Les milieux de terrain titulaires N’Golo Kante et Paul Pogba ont trouvé leur meilleure forme au niveau des clubs pour Chelsea et Manchester United, respectivement, ce qui est un énorme coup de pouce pour Deschamps et en fait des choix automatiques.

Kante a excellé lors de la victoire finale de la Ligue des champions contre Manchester City et est de retour à son meilleur niveau pour remporter le ballon, ce qui aide Pogba dans sa passe.

Devant eux, il y aura de quoi travailler.

EURO 2020 : FICHE TECHNIQUE FRANCE

Honneurs: Vainqueurs de la Coupe du monde 1998, 2018 ; Vainqueurs du championnat d’Europe 1984, 2000

Précédentes performances européennes : Neuf participations, lauréats 1984, 2000

Classement FIFA : 2e

Surnom: Les Bleus

Entraîneur: Didier Deschamps

Joueurs vedettes : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema, Paul Pogba

Principaux clubs : Paris Saint-Germain, Lille, Lyon, Marseille, Monaco

Comment se sont-ils qualifiés : Vainqueurs du groupe H

HORAIRES DE L’EURO 2020

vs Allemagne – 16 juin, 12h30

vs Hongrie – 19 juin, 18h30

vs Portugal – 24 juin, 12h30

ÉQUIPE DE 26 HOMMES :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/ENG), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton/ENG), Leo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich/GER), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Jules Kounde (Sevilla/ESP), Clement Lenglet (Barcelone/ESP) Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER), Raphael Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ANG)

Milieu de terrain : N’Golo Kante (Chelsea/ENG), Thomas Lemar (Atletico Madrid/ESP), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur/ENG), Corentin Tolisso ( Bayern Munich/Allemagne)

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Ousmane Dembele (Barcelone/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (Barcelone/ESP) , Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach/GER)

