Escouade complète, calendriers complets, joueurs clés à surveiller

Avec le départ de Joachim Löw après le tournoi et un remplaçant déjà prêt à prendre le relais, les attentes sont faibles pour l’Allemagne au Championnat d’Europe.

Assez bas, surtout compte tenu de la performance lamentable de l’équipe en tant que championne en titre lors de la dernière Coupe du monde et de la défaite 6-0 de l’Espagne l’année dernière en Ligue des Nations.

Löw a remporté la Coupe du monde 2014 au Brésil, faisant de l’Allemagne la première équipe européenne à remporter le tournoi dans les Amériques, mais il a récemment avancé son plan précédent d’arrêter après la Coupe du monde de l’année prochaine.

Après cette finale victorieuse contre l’Argentine au stade Maracana de Rio de Janeiro, l’équipe s’est effondrée. La tentative de remaniement de Löw a échoué, culminant dans l’embarras contre l’Espagne en novembre – la pire défaite de l’équipe nationale depuis 1931 – et une défaite 2-1 contre la Macédoine du Nord en mars lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Un autre échec à l’Euro 2020 amènera certainement à se demander pourquoi la fédération allemande de football est restée si longtemps avec « Jogi » au milieu de quelques signes de progrès. Cela a fait de la compétition une affaire très personnelle.

Mais libéré du besoin de reconstruire, Löw a pu choisir sa meilleure équipe disponible pour le tournoi, notamment en rappelant les vétérans Thomas Müller et Mats Hummels pour leur qualité et leur expérience. Le succès réparerait les dommages causés à sa réputation meurtrie et permettrait à Löw, 61 ans, de terminer son mandat en beauté.

En proposant de se retirer, Löw a également soulagé ses joueurs de la pression. Ils peuvent encore se rallier au coach pour lui faire un parfait départ.

Löw a repris l’équipe nationale après la Coupe du monde 2006. Ses équipes ont atteint les demi-finales ou mieux à chaque tournoi majeur jusqu’en 2018, date à laquelle elle est sortie en phase de groupes en Russie.

Cette fois, l’Allemagne jouera ses trois matches de groupe et un potentiel quart de finale à domicile à Munich, mais elle fera face à un début difficile contre la France championne du monde le 15 juin, puis un autre poids lourd face au Portugal champion d’Europe quatre jours plus tard. Les Allemands terminent leur match de groupe contre la Hongrie le 23 juin.

Le récent record de l’Allemagne ne donne pas lieu à beaucoup d’optimisme. La défense était incertaine contre la Macédoine du Nord, une équipe classée 65e au monde, tandis que l’attaque manquait d’une touche clinique.

Les attaquants Leroy Sané et Serge Gnabry évoluent avec Robert Lewandowski au Bayern Munich, mais l’Allemagne manque d’un n°9 traditionnel dans le moule de l’attaquant polonais. Timo Werner a raté un but ouvert contre la Macédoine du Nord et n’a pas encore répondu aux attentes.

Pour l’Euro 2020, Löw a rappelé l’attaquant Kevin Volland pour aider à combler le manque à gagner.

Le gardien Marc-André ter Stegen est sorti de ce qui aurait été un rôle de réserve derrière le capitaine Manuel Neuer après avoir opté pour une opération au genou droit. On peut soutenir que le gardien de Barcelone aurait pu survivre à la douleur s’il avait prévu un rôle principal en Allemagne en remportant la compétition.

Marco Reus a également choisi de ne pas participer. Le capitaine du Borussia Dortmund a terminé la saison de Bundesliga en force, mais sa carrière en Allemagne a été éclipsée par des blessures et il a déclaré à Löw qu’il n’était pas sûr de pouvoir répondre aux exigences de la compétition.

L’Allemagne a d’autres excellents joueurs. Personne ne remet en question la qualité de Neuer, Toni Kroos, İlkay Gündoğan, Leon Goretzka ou Joshua Kimmich, mais eux seuls ne peuvent pas mener l’équipe au succès sans l’aide des joueurs de soutien.

Le sentiment d’inadéquation autour de l’équipe est tel que le tabloïd allemand Bild exultait lorsque l’arrière gauche Borna Sosa a récemment reçu la nationalité allemande. Mais le défenseur de Stuttgart avait déjà 22 ans lorsqu’il a disputé son dernier match avec l’équipe croate des moins de 21 ans, ce qui le rend inéligible pour changer, selon les nouvelles règles de la FIFA.

Löw devra rester avec Marcel Halstenberg ou Robin Gosens pour le poste d’arrière gauche, tandis que Müller et Hummels peuvent s’attendre à jouer les premiers rôles après la fin de l’exil de l’entraîneur.

Müller, 31 ans, a connu une saison exceptionnelle pour le Bayern Munich, marquant 11 buts et en mettant 21 autres pour aider le club à remporter son neuvième titre consécutif en Bundesliga – son 10e au total.

Hummels, un an de plus à 32 ans, a mobilisé la défense de Dortmund pour l’aider à remporter la Coupe d’Allemagne et à se qualifier pour la Ligue des champions.

Löw avait éliminé les deux joueurs, ainsi que Jérôme Boateng, après la Coupe du monde 2018 pour faire de la place aux jeunes joueurs. Ils n’ont pas réussi à renverser la vapeur.

La prochaine génération aura une autre chance après le Championnat d’Europe sous la direction du nouvel entraîneur Hansi Flick, mais pour l’instant, l’accent est mis sur le présent.

EURO 2020 : FICHE D’INFORMATION POLOGNE

Performances précédentes en euros : A joué à tous les 11 derniers tournois. Vainqueurs en 1972, 1980, 1996, finalistes en 2008, 1992, 1976, demi-finalistes en 1988, 2012 et 2016

Autres distinctions : Vainqueurs de la Coupe du monde 1954, 1974, 1990, 2014

Classement FIFA : 12

Surnom: Die Mannschaft (L’équipe)

Entraîneur: Joachim Loew

Joueurs vedettes : Manuel Neuer, Toni Kroos

Principaux clubs : Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig

Comment se sont-ils qualifiés : Haut du groupe C

HORAIRES DE L’EURO 2020

vs France – 16 juin, 00h30

vs Portugal – 19 juin, 21h30

vs Hongrie – 24 juin, 00h30

ÉQUIPE DE 26 HOMMES :

Gardiens de but : Manuel Neuer (Bayern Munich), Kevin Trapp (Eintracht Francfort), Bernd Leno (Arsenal/ANG)

Défenseurs : Antonio Ruediger (Chelsea/ENG), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Niklas Suele (Bayern Munich), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Gosens (Atalanta/ITA), Robin Koch (Leeds United/ ANG), Christian Guenter (Fribourg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig)

Milieu de terrain/Avants : Emre Can (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Ilkay Gundogan (Manchester City/ENG), Serge Gnabry (Bayern Munich), Kai Havertz (Chelsea/ENG), Toni Kroos (Real Madrid/ESP), Leon Goretzka ( Bayern Munich), Timo Werner (Chelsea/ENG), Thomas Mueller (Bayern Munich), Leroy Sane (Bayern Munich), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Neuhaus (Borussia Moenchengladbach), Kevin Volland ( Monaco/FRA)

