Escouade complète, calendriers complets, joueurs clés à surveiller

Bon, ce fut vraiment plaisant le temps que cela a duré. La Suède commençait tout juste à rêver un peu plus grand avant l’Euro 2020 avec son meilleur joueur de tous les temps de retour dans l’équipe après que Zlatan Ibrahimovic a mis fin à sa retraite internationale de cinq ans en mars.

Cependant, tout cet optimisme a été brisé après qu’Ibrahimovic, 39 ans, s’est retiré du tournoi le mois dernier en raison d’une blessure au genou.

Ainsi, la Suède est de retour à la case départ après deux mois frénétiques de Zlatan-mania.

Et ce n’est peut-être pas une mauvaise chose.

D’accord, Ibrahimovic s’était parfaitement intégré dans son nouveau rôle de simple membre de l’équipe de Suède lors de ses premiers jours de retour dans le jaune et le bleu de l’équipe nationale.

« Je ne suis qu’une pièce du puzzle », a-t-il déclaré en mars lors de sa première semaine de retour, lorsqu’il a disputé les éliminatoires de la Coupe du monde contre la Géorgie et le Kosovo et a inscrit trois buts.

Pour le footballeur sans doute le plus impétueux et le plus sûr de lui – il a marqué sa sortie de sa retraite internationale en écrivant sur Twitter : « Le retour de Dieu » – il semble y avoir eu un changement dans son attitude.

L’Euro 2020 aurait-il été une autre histoire, quand les yeux du monde du sport étaient à nouveau rivés sur lui ? Ses coéquipiers – dont beaucoup considèrent Ibrahimovic comme leur icône sportive et ont grandi en voulant être lui – se seraient attendus à plus. Le pays aurait espéré mieux. Le fan de football occasionnel se serait attendu à plus.

Il n’y a aucune chance que ce soit « The Zlatan Show » maintenant. Pour le sélectionneur suédois Janne Andersson, cela pourrait signifier simplement revenir à l’approche qui n’a guère servi l’équipe sans Ibrahimovic.

Après tout, Andersson a mené la Suède aux quarts de finale de la Coupe du monde en 2018 sans le meilleur buteur du pays. Pendant les 4 ans et demi d’absence d’Ibrahimovic, la Suède a établi une nouvelle identité et une meilleure éthique d’équipe. Le jeu ne passait plus par un seul individu.

Les joueurs sont sortis de leur coquille. Comme l’attaquant Alexander Isak et les larges milieux de terrain Emil Forsberg et Dejan Kulusevski, des attaquants passionnants qui peuvent faire la différence par eux-mêmes.

Bien sûr, Ibrahimovic fait toujours partie des meilleurs attaquants mondiaux, comme il l’a montré avec l’AC Milan en Serie A cette saison. Il fait partie de cette race rare de joueurs qui peuvent créer quelque chose à partir de rien.

Et cela aurait été amusant de voir la Suède affronter l’Espagne, la Pologne et la Slovaquie dans le groupe E avec Ibrahimovic en tête.

La Suède doit rapidement passer à autre chose. Qui sait, l’absence d’Ibrahimovic pourrait encore s’avérer une bénédiction déguisée.

EURO 2020 : Suède Factfile

Honneurs: Rien

Performances précédentes en euros : Six participations, meilleure performance troisième place en 1992

Classement FIFA : 18

Surnom: Blaglut

Entraîneur: Janne Andersson

Joueurs vedettes : Robin Olsen, Dejan Kulusevski, Alexander Isak

Principaux clubs : Malmö, IFK Göteborg, AIK

Comment se sont-ils qualifiés : Deuxième du groupe F

Calendrier Euro 2020

vs Espagne – 15 juin, 00h30

vs Slovaquie – 18 juin, 18h30

vs Suède – 23 juin, 21h30

Équipe de 26 joueurs :

Gardiens de but : Robin Olsen (Everton/ENG), Karl-Johan Johnsson (FC Copenhague/DEN), Kristoffer Nordfeldt (Genclerbirligi/TUR)

Défenseurs : Ludwig Augustinsson (Werder Bremen/GER), Andreas Granqvist (Helsingborgs), Victor Lindelof (Manchester United/ENG), Filip Helander (Rangers/SCO), Emil Krafth (Newcastle/ENG), Mikael Lustig (AIK), Pontus Jansson (Brentford) /ENG), Marcus Danielson (Dalian Pro/CHN), Pierre Bengtsson (Vejle)

Milieu de terrain : Jens Cajuste (FC Midtjylland/DEN), Gustav Svensson (Guangzhou/CHN), Viktor Claesson (Krasnodar/RUS), Albin Ekdal (Sampdoria/ITA), Emil Forsberg (RB Leipzig/GER), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar/RUS), Ken Sema (Watford/ENG), Mattias Svanberg (Bologne/ITA)

En avant : Marcus Berg (IFK Göteborg), Dejan Kulusevski (Juventus/ITA), Robin Quaison (Mayence/GER), Alexander Isak (Real Sociedad/ESP), Jordan Larsson (Spartak Moscou/RUS)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici