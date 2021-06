Escouade complète, calendriers complets, joueurs clés à surveiller

Le « Tiki-taka » est terminé et le sélectionneur espagnol Luis Enrique est prêt à passer à autre chose, car les triples vainqueurs n’ont même pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale lors de leurs trois derniers tournois.

Depuis qu’elle a remporté deux championnats d’Europe consécutifs avec le titre de la Coupe du monde 2010 entre les deux, l’Espagne a été un flop dans les tournois majeurs alors que les vétérans vieillissants de l’équipe ont perdu leur éclat.

Luis Enrique, qui a repris l’équipe nationale pour la première fois après la débâcle de la Coupe du monde 2018, n’a pas hésité à rajeunir l’équipe avec des joueurs méconnus au début de la vingtaine. Il a même laissé le vétéran Sergio Ramos hors de son équipe après les problèmes de blessures du défenseur du Real Madrid cette saison.

Luis Enrique a expérimenté pratiquement tous les postes toute l’année, donc de nouveaux visages seront attendus lorsque l’Espagne affrontera la Suède, la Pologne et la Slovaquie dans le Groupe E, le tout à Séville.

Le nouveau groupe de joueurs offensifs de l’entraîneur comprend Ferran Torres de Manchester City (21 ans), Dani Olmo de Leipzig (23 ans), Pedri González de Barcelone (18 ans) et Adama Traoré de Wolverhampton (25 ans).

Cependant, des questions subsistent quant à savoir qui portera la charge de but pour une équipe qui n’a pas eu d’attaquant de premier plan depuis les retraites internationales de David Villa et Fernando Torres.

Alvaro Morata a inscrit 19 buts en 39 apparitions avec l’Espagne, mais l’attaquant de la Juventus n’a jamais excellé dans un tournoi majeur. Gerard Moreno a marqué 30 buts pour Villarreal et a aidé l’équipe à remporter la Ligue Europa cette saison, mais même à 29 ans, il n’a toujours pas été testé dans une compétition majeure. Le même doute vaut pour Mikel Oyarzabal, qui a aidé la Real Sociedad à remporter le titre reporté de la Copa del Rey 2020 en avril. Le phénomène barcelonais Ansu Fati est blessé.

Même si le vétéran Sergio Busquets peut à nouveau ancrer le milieu de terrain, il sera accompagné de joueurs plus dynamiques qui recherchent davantage une frappe rapide que la possession de balle suffocante pratiquée par les grandes équipes espagnoles du passé.

La préoccupation majeure de la défense espagnole. Ramos, l’un des principaux survivants des jours de victoire, a pris les tirs au but de l’équipe et a assuré le leadership sur le terrain.

Avec 180 matchs pour l’Espagne, Ramos a le plus grand nombre d’apparitions pour une nation européenne et était en passe de battre le record du monde de 184 du joueur égyptien Ahmed Hassan.

Luis Enrique s’inquiétait déjà de savoir qui occuperait le centre de sa défense à quatre, et l’absence de Ramos rend cela encore plus difficile. Il a essayé Eric García de City et Pau Torres de Villarreal.

L’équipe nationale a donc reçu un grand coup de pouce lorsque le défenseur central Aymeric Laporte a changé d’allégeance de la France à l’Espagne, où il a joué pour l’Athletic avant de rejoindre City.

Unai Simón, le gardien de 23 ans de l’Athletic, a relégué David de Gea à un rôle de remplaçant. Mais Luis Enrique pourrait être tenté d’essayer quelque chose de nouveau lors des matches amicaux de l’Espagne avant le début du tournoi.

Les trois matches de groupe de l’Espagne se joueront devant des supporters locaux à Séville – bien qu’en nombre limité en raison de la pandémie. L’équipe hôte débutera le match contre la Suède le 14 juin, puis affrontera la Pologne le 19 juin et la Slovaquie le 23 juin.

Comme les fans le savent sûrement, l’Espagne est capable à la fois de grandes victoires et de grandes déceptions.

Les Espagnols ont battu l’Allemagne 6-0 dans la Ligue des Nations en novembre, mais ont également fait match nul 1-1 avec la Grèce à domicile lors des éliminatoires de la Coupe du monde en mars.

EURO 2020 : Fiche d’information sur l’Espagne

Performances précédentes en euros : 10 participations, lauréats 1964, 2008, 2012

Autres distinctions : Vainqueurs de la Coupe du monde 2010

Classement FIFA : 6

Surnom: La Furia Roja

Entraîneur: Luis Enrique Martinez

Joueurs vedettes : Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Ferran Torres

Principaux clubs : Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid

Comment se sont-ils qualifiés : Haut du groupe F

Calendrier Euro 2020

vs Suède – 15 juin, 00h30

vs Pologne – 20 juin, 00h30

vs Slovaquie – 23 juin, 21h30

Équipe de 24 hommes :

Gardiens de but : David De Gea (Manchester United/ANG), Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton/ANG)

Défenseurs : Jose Gaya (Valence), Eric Garcia, Aymeric Laporte (Manchester City/ENG), Jordi Alba (Barcelone), Diego Llorente (Leeds/ENG), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pau Torres (Villarreal), Cesar Azpilicueta (Chelsea/ FR)

Milieu de terrain : Fabian Ruiz (Napoli/ITA), Pedri, Sergio Busquets (Barcelone), Rodri Hernandez (Manchester City/ENG), Koke,(Atletico Madrid), Thiago Alcantara (Liverpool/ENG).

En avant : Dani Olmo (Leipzig/GER), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Manchester City/ENG), Gerard Moreno (Villarreal), Alvaro Morata (Juventus/ITA), Adama Traoré (Wolverhampton/ENG), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain/FRA)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici