Escouade complète, calendriers complets, joueurs clés à surveiller

L’un des joueurs décisifs de la Croatie cette saison n’a pas été inclus dans l’équipe du pays pour le Championnat d’Europe. Et il ne jouera pas non plus pour l’Allemagne. Borna Sosa a été déchiré entre deux nations, ce qui fera que le défenseur de Stuttgart, âgé de 23 ans et ayant la double nationalité, manquera l’Euro 2020. Certains le considèrent comme le meilleur ailier gauche de la Croatie depuis Robert Jarni, un international à 80 reprises qui a joué pour la Juventus. et le Real Madrid dans les années 90. Sosa aurait pu être l’un des nouveaux visages de l’équipe croate, qui ne comprend que six joueurs de l’équipe qui a débuté la finale de la Coupe du monde contre la France en 2018. Ivan Rakitic et Mario Mandžukic ont pris leur retraite, mais des joueurs clés comme Luka Modric et Ivan Perišic restent forment le noyau de l’équipe sous la direction de l’entraîneur Zlatko Dalic.

La Croatie ouvrira le Groupe D contre l’Angleterre à Wembley le 13 juin lors d’un match revanche de son match de demi-finale de Coupe du monde d’il y a trois ans, lorsque Mandžukic a marqué un but vainqueur en prolongation.

Sosa est un arrière gauche qui impressionne principalement par ses compétences offensives. Les croix ponctuelles sont sa marque de fabrique. En 26 matches, il a délivré 128 centres et inscrit neuf buts pour Stuttgart, le plaçant parmi les 11 meilleurs joueurs avec le plus de passes décisives cette saison de Bundesliga.

Le défenseur a grandi au Dinamo Zagreb et avait traversé toutes les équipes nationales de jeunes croates lorsqu’il est arrivé à Stuttgart en 2018 à l’âge de 21 ans. Après deux ans marqués par des blessures au genou, au dos et à la tête, il a commencé à montrer tout son potentiel par le passé. saison.

La seule chose qui manquait à Sosa était une invitation de l’équipe nationale croate, qui manquait de régularité depuis qu’elle avait atteint la finale de la Coupe du monde en 2018.

Dalic a déclaré qu’il prévoyait de donner à Sosa sa première convocation pour le match de qualification de l’équipe contre Malte en mars, mais s’est abstenu de le faire pour rendre le défenseur disponible pour l’équipe croate au Championnat d’Europe des moins de 21 ans, qui a débuté la même semaine.

Cependant, Sosa n’a pas joué lors de l’événement en Hongrie et en Slovénie. Il aurait dû renoncer à une ancienne suspension lors des deux premiers matchs, et il a cité une blessure au genou pour ne pas avoir rejoint l’équipe junior pour son dernier match de groupe.

Moins de six semaines plus tard, Sosa a été annoncé comme un joueur potentiel de l’équipe nationale – par l’Allemagne. Il avait récemment obtenu la nationalité allemande, possible puisque sa mère est née à Berlin.

Le sélectionneur allemand Joachim Löw voulait Sosa comme alternative. Mais un deuxième examen des règlements de la FIFA a montré à la fédération allemande que Sosa n’était pas éligible pour jouer pour l’équipe nationale du pays, même sans une apparition précédente dans l’équipe nationale senior de la Croatie.

La FIFA a modifié ses règles en septembre et Sosa a dépassé la nouvelle limite d’âge pour changer son éligibilité. Il avait déjà 22 ans lorsqu’il a représenté pour la dernière fois l’équipe croate des moins de 21 ans en novembre, quelques semaines après le changement de la FIFA.

Alors que sa porte de l’équipe nationale allemande est fermée, Sosa pourrait toujours jouer pour la Croatie. Mais Dalic ne l’a pas inclus dans l’équipe finale de 26 joueurs pour l’Euro 2020.

Avec Borna Barišic, Domagoj Bradaric et Joško Gvardiol dans l’équipe, Dalic a déclaré que « la Croatie a un bel avenir à l’arrière gauche ».

Sosa a présenté des excuses à la fédération croate et aux fans, affirmant qu’il « a pris la mauvaise décision et s’est avéré naïf ».

Il a ajouté qu’il serait « disponible » dès que l’équipe aurait besoin de lui – après le Championnat d’Europe.

Euro 2020 : fiche d’information sur la Croatie

Honneurs : aucun

Performance précédente à l’Euro : six participations, meilleurs quarts de finalistes en 1996 et 2008

Classement FIFA : 14

Surnom: ‘Fiery Ones’ (‘Vatreni’ en croate)

Entraîneur: Zlatko Dalic

Joueurs vedettes : Luka Modric, Ivan Perisic, Andrej Kramaric

Principaux clubs : Dinamo Zagreb, Hajduk Split

Comment se sont-ils qualifiés : Haut du groupe E

Calendrier de l’Euro 2020 :

vs Angleterre – 13 juin, 18h30

vs République Tchèque – 18 juin, 21h30

vs Ecosse – 23 juin, 00h30

Équipe de 26 joueurs :

Gardiens de but : Lovre Kalinic (Hajduk Split), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town/ANG)

Défenseurs : Domagoj Vida (Besiktas/TUR), Dejan Lovren (Zenit Saint-Pétersbourg/RUS), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid/ESP), Borna Barisic (Rangers/SCO), Duje Caleta-Car (Marseille/FRA), Josip Juranovic (Legia Varsovie /POL), Domagoj Bradaric (Lille/FRA), Mile Skoric (Osijek), Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb)

Milieu de terrain : Luka Modric (Real Madrid/ESP), Mateo Kovacic (Chelsea/ENG), Marcelo Brozovic (Inter Milan/ITA), Milan Badelj (Gênes/ITA), Mario Pasalic (Atalanta/ITA), Nikola Vlasic (CSKA Moscou/RUS) , Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb)

En avant : Ivan Perisic (Inter Milan/ITA), Andrej Kramaric (Hoffenheim/GER), Ante Rebic (AC Milan/ITA), Josip Brekalo (Wolfsburg/GER), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna/ESP)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici