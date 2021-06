Escouade complète, calendriers complets, joueurs clés à surveiller

La Finlande surveillera de près la blessure à la cheville de l’attaquant Teemu Pukki, en espérant qu’elle guérisse à temps pour le Championnat d’Europe. Pukki a marqué 26 buts cette saison pour aider Norwich à être promu en Premier League et a également mené la Finlande à son premier tournoi international. Il a été encore plus prolifique en qualifications avec 10 buts en 10 matchs et a rejoint une entreprise illustre – terminant un but derrière le grand portugais Cristiano Ronaldo et deux derrière l’attaquant anglais Harry Kane.

Il a touché la cible avec 70% de ses tirs, mieux que la précision de Ronaldo. Pukki a commencé à se qualifier pour la Coupe du monde de l’année prochaine avec trois buts en deux matchs, atteignant 30 buts internationaux pour se situer derrière trois derrière le record de buts de l’équipe nationale de Jari Litmanen. Il aura une chance de rejoindre Litmanen dans le groupe B avec des matches contre le Danemark, la Russie et la Belgique.

Pas étonnant que le sélectionneur finlandais Markku Kanerva dépende autant de Pukki, 31 ans, dont l’excellent mouvement hors du ballon est l’un de ses points forts. Pukki a endommagé les ligaments de la cheville droite en jouant pour Norwich début mai et pourrait éventuellement avoir besoin d’une opération. Cependant, cela pourrait venir après le tournoi. « On croise les doigts pour lui. Aucun autre attaquant d’Europe occidentale n’a probablement disputé plus de matchs au cours des trois dernières années », a déclaré le manager de Norwich Daniel Farke. « Nous espérons que tout se passera bien avec la rééducation afin qu’il soit prêt pour l’Euro. »

Pourtant, si Pukki n’est pas prêt pour le match d’ouverture du groupe contre le Danemark à Copenhague le 12 juin, Kanerva a d’autres options et construit une jeune équipe prometteuse. Marcus Forss et Onni Valakari, tous deux âgés de 21 ans, ont donné un aperçu des choses à venir en novembre dernier, marquant leurs premiers buts internationaux lors d’une victoire 2-0 contre la France, championne du monde.

Forss a aidé Brentford à remporter les éliminatoires de deuxième division et à atteindre la Premier League pour la première fois et, sauf transfert, il est prêt à jouer contre Pukki la saison prochaine. Le style de contre-attaque rapide et directe de la Finlande a causé des problèmes à la France l’année dernière et pourrait être la bonne approche à l’Euro 2020. L’équipe affrontera la Russie à Saint-Pétersbourg le 16 juin et restera dans la même ville pour affronter la Belgique cinq jours plus tard.

Euro 2020 : fiche d’information sur la Finlande

Honneurs: Rien

Performances précédentes de l’euro: Première impression

Classement FIFA: 54

Surnom: Huuhkajat (hiboux aigles)

Entraîneur: Markku Kanerva

Joueurs vedettes: Teemu Pukki, Glen Kamara

Principaux clubs: HJK Helsinki, Kuopio PS

Comment se sont-ils qualifiés: Deuxième du groupe J

Calendrier Euro 2020:

Finlande v Suède (29 mai)

Finlande v Estonie (4 juin)

Équipe:

Gardiens de but: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen/GER), Jesse Joronen (Brescia/ITA), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers/ENG)

Défenseurs: Paulus Arajuuri (Pafos/CYP), Daniel O’Shaughnessy (HJK Helsinki), Joona Toivio (BK Hacken/SWE), Leo Vaisanen (Elfsborg/SWE), Pyry Soiri (Esbjerg/DEN), Sauli Vaisanen (Chievo Verona/ITA) ), Nikolai Alho (MTK Budapest/HUN), Jere Uronen (Genk/BEL), Jukka Raitala (Minnesota United/USA), Robert Ivanov (Warta Poznan/POL)

Milieu de terrain: Glen Kamara (Glasgow Rangers/SCO), Robert Taylor (SK Brann/NOR), Robin Lod (Minnesota United/USA), Rasmus Schueller (Djurgardens/SWE), Tim Sparv (AEL Larissa/GRC), Thomas Lam (PEC Zwolle /NLD)

Avant: Joni Kauko (Esbjer/DEN), Onni Valakari (Pafos/CYP), Fredrik Jensen (Augsbourg/GER), Teemu Pukki (Norwich City/ENG), Joel Pohjanpalo (Union Berlin/GER), Lassi Lappalainen (CF Montréal/CAN ), Marcus Forss (Brentford/ANG)

(Avec les entrées AFP et AP)

