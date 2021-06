Escape to the Country’s Jules Hudson s’attaque aux chasseurs de maisons « hors de contact »

ESCAPE to the Country L’hôte Jules Hudson n’a pas pu s’empêcher de prendre un coup alors qu’il qualifiait un ensemble de chasseurs de maisons de « hors de contact ».

Le présentateur de la BBC tentait d’aider le duo mari et femme Robin et Pauline à découvrir leur demeure parfaite dans le North Yorkshire lors de l’émission.

Sa plaisanterie est venue d’un Jules, 51 ans, chargé de trouver une maison qui rappelle au couple le Yorshire dans lequel ils ont grandi.

Les deux vivaient actuellement à Majorque et cherchaient à déménager.

Avec un budget de 700 000 £, le couple a demandé une maison avec une cuisine et une salle de réception suffisamment grandes pour divertir les amis et la famille, ainsi qu’un grand jardin.

Lançant la recherche, Jules les a emmenés dans une propriété de quatre lits qui avait l’avantage supplémentaire d’une salle de bains individuelle dans chaque chambre.

Mais le couple n’était pas complètement convaincu de la taille de la cuisine et du salon, et ils étaient également divisés sur la « gérable » du jardin.

Alors qu’ils se tenaient à l’extérieur, Jules a demandé : « À combien pensez-vous que cela pourrait être sur le marché ?

Ce à quoi Pauline a deviné environ 695 000 £, tandis que son mari a poignardé 600 000 £.

« Eh bien, je peux annoncer avec plaisir que vous êtes tous les deux un peu déconnectés à cette occasion, » déclara Jules.

« Parce que c’est sur le marché pour 578 000 £. »

Robin et Pauline ont admis avoir été surpris par le prix et Pauline a déclaré : « C’est un bon début. »

Robin a ajouté : « Oui, je suis très optimiste. »

Avant que Jules ne les encourage à « faire un tour, voir ce que vous obtenez pour votre argent ».

Malgré la réaction positive du couple au prix, la propriété n’a pas réussi à les convaincre.

Ils ont ensuite visité deux autres maisons avant que leur tête ne soit tournée par la propriété mystérieuse de Jules.

L’immense maison était sur le marché pour 700 000 £ et avait plus qu’assez d’espace pour se divertir avec un magnifique sol de cuisine en marbre.

Mais à la fin de l’émission, le couple a expliqué qu’ils remettaient à plus tard une offre pour réfléchir un peu plus longtemps à leur décision.

Escape to the Country est diffusé en semaine à 15h sur BBC One.