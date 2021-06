Escape to the Country’s Jules Hudson brise le silence sur les rumeurs de sortie de l’émission

La star de Escape to the Country, Jules Hudson, a rompu son silence sur les rumeurs selon lesquelles il envisage de quitter la série.

Le présentateur, 51 ans, a donné une réponse catégorique sur son rôle au sein du programme de recherche de maison de la BBC et a déclaré : « Ils vont devoir me mener à bien ! »

BBC

Jules Hudson ‘adore’ son travail sur Escape to the Country[/caption]

Jules, qui participe à l’émission depuis 2007, a déclaré Express.co.uk: « J’adore ça.

« À bien des égards et je pense que, à certains égards, j’ai contribué à le définir. »

Il a ajouté: « C’est une partie intégrante de qui je suis, je le vis et le respire absolument. C’est un spectacle dont je suis très, très fier.

Et sur la nouvelle série, Jules a fait allusion à des changements dans le programme populaire.

BBC / Ouest sans limites

Il est dans l’émission de la BBC depuis 2007[/caption]

Canal 5

Plus récemment, les fans l’ont vu sur Channel 5, présentant aux côtés d’Helen Skelton[/caption]

Il a expliqué : « Nous vous emmenons à travers une autre étape de son évolution cette année avec un format peaufiné dont je suis très enthousiaste.

« Lorsque la nouvelle série commencera à se déployer, je pense que vous verrez des changements très intéressants et passionnants. »

Jules est un visage familier à l’écran, présentant Countryfile et apparaissant récemment aux côtés d’Helen Skelton dans Summer On The Farm: Live sur Channel 5.

Concernant l’aspect live de l’émission, Jules a commenté : « Je ne dirais pas que j’ai peur, mais cela focalise votre esprit, disons-le ainsi.

Canal 5

Le couple a co-organisé Summer On The Farm: Live[/caption]

« Il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup à penser, mais nous sommes bénis d’être en si bonne compagnie… mon co-hôte est juste une joie. »

Le duo sera de retour le week-end férié d’août pour présenter le 5 On The Farm Festival de Channel 5.

Pas plus tard que la semaine dernière, les téléspectateurs ont regardé Helen frapper son co-animateur après que Jules ait fait une gaffe maladroite à l’antenne.

C’est arrivé alors que Jules avait mal lu l’autocue alors que le couple dégustait des repas préparés à partir d’articles de fourrage.





Après avoir savouré un repas de champignons fourragers et d’orties, il a commencé à trébucher sur ses mots alors qu’il tentait de conclure le segment.

Avant qu’Helen n’interrompe et ne rigole : « Tu as la bouche pleine d’orties. »

« J’ai la bouche pleine d’orties et je lis les mauvaises choses », a admis Jules.

« Peu importe, c’est en direct. Cela démontre simplement que nous sommes absolument en direct.

Escape to the Country est diffusé en semaine à 15h sur BBC One. 5 On The Farm Festival est diffusé sur Channel 5 pendant le week-end férié d’août.