Escape to the Country subira un changement de format majeur révèle Jules Hudson

Jules Hudson de la BBC a annoncé des « changements passionnants » dans le format d’Escape to the Country.

L’émission très appréciée de la BBC connaîtra « une autre étape de son évolution cette année », selon l’animateur.

BBC / Ouest sans limites

Jules a annoncé une prochaine mise à jour sur Escape to the Country avec des changements intéressants[/caption]

Jules a dit Express.co.uk: « Nous vous emmenons à travers une autre étape de son évolution cette année avec un format peaufiné dont je suis très enthousiaste.

« Quand le nouveau spectacle commencera à se déployer, je pense que vous verrez des changements très intéressants et passionnants. »

Il a informé les fans que le segment de la maison mystère sera toujours présent.

Jules n’a pas non plus l’intention de quitter la série, malgré l’hébergement depuis ses débuts en 2007.

BBC

Jules accueille Escape to the Country depuis ses débuts en 2007[/caption]

Canal 5

Jules avec la co-présentatrice Helen Skelton[/caption]

Il a plaisanté : « Ils vont devoir m’exécuter. Je l’aime absolument.

« À bien des égards et je pense que de petites manières, j’ai contribué à le définir.

« Et c’est pourquoi j’ai écrit le manuel Escape to the Country pour apporter bon nombre des leçons que j’ai apprises.

« Pas seulement à travers ma vie professionnelle sur Escape to the Country mais aussi ma vie personnelle. »

Rex

Jules n’a pas l’intention de quitter la série[/caption]





Jules a fait équipe avec Amanda Owen de Our Yorkshire Farm pour la nouvelle série Summer on the Farm de Channel 5, qui a été diffusée la semaine dernière.

Tout au long du programme d’une semaine, ils ont invité un certain nombre de personnalités célèbres à se joindre à eux.

Il a dit au Express quotidien: « J’ai travaillé plusieurs fois avec Amanda et c’est une force de la nature. Elle est l’individu le plus étonnant et la famille est une famille étonnante.

Il a ajouté: « Elle est très honnête à propos de la vie qu’elle partage, et je pense que c’est une chose très audacieuse et courageuse de partager votre vie comme elle l’a fait. »

Escape to the Country est diffusé sur BBC One.