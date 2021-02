Escape to the Country prend une tournure délicate alors que Jules Hudson dit à un couple indécis de «  rentrer à la maison  »

ESCAPE to the Country a pris une tournure maladroite hier lorsque Jules Hudson a dit à ses invités indécis de « rentrer chez eux ».

L’archéologue, 51 ans, s’est retrouvé dans le Dorset en essayant de trouver la maison idéale pour le couple marié Jane et Gordon.

Jules a reçu une liste de choses que le couple voulait pour leur nouveau bloc-notes – mais au fur et à mesure que l’épisode avançait, il était clair qu’ils ne savaient pas ce qu’ils voulaient.

Après avoir vécu dans le Hampshire pendant 17 ans, l’ancien directeur d’une société informatique et administrateur a décidé qu’ils voulaient un «nouveau départ» à 50 miles au sud dans le Dorset.

Le couple marié a clairement indiqué qu’il souhaitait que sa «recharge rurale» ait suffisamment de place pour que leurs enfants et petits-enfants puissent y rester, et les laisse continuer leurs passe-temps.

Ils aiment tous les deux sortir et explorer, donc un endroit avec de beaux itinéraires de randonnée était également une nécessité.

Jane a dit à Jules: « Nous aimerions une maison détachée avec un minimum de trois chambres, peut-être quatre. Une salle de bains avec sen-suite, quelque chose qui est un intérieur vraiment moderne, quelque chose qui a été rénové. »

Gordon a ajouté: « Nous avons eu tendance à vivre dans des maisons plus récentes, car avec une maison plus récente, il y a moins de travail sur la maison. »

Ils ont également dit qu’ils voulaient une cheminée dans le salon, un grand garage et un jardin assez grand pour que Jane puisse avoir des poules.

Après avoir expliqué leurs besoins et leurs désirs, ils ont dit à Jules qu’ils étaient prêts à se séparer de 475 000 £ pour trouver leur maison parfaite.

Le présentateur les a donc emmenés dans un endroit appelé Hartgrove pour montrer sa première propriété, au prix de 460 000 £.

Non seulement c’était dans le budget, mais il y avait aussi une cheminée, quatre chambres et un jardin gérable.

Et tout semblait bien se passer comme les premiers mots de Jane furent: « C’est charmant ».

Mais elle a ajouté: « Ce n’est pas un wow, mais c’est tout de même charmant. Je pense que j’aimerais vraiment quelque chose avec un peu plus d’espace. »

Le deuxième choix était un magnifique cottage du 19ème siècle à Yetminster avec une magnifique cuisine / salle à manger, trois chambres et un garage double.

Le seul inconvénient de la propriété était que le prix demandé était de 499 000 £.

Mais malgré le prix, le couple semblait très satisfait du choix de Jules car il l’a repéré de l’autre côté de la route.

Gordon a déclaré au présentateur: « Je suis impatient de regarder celui-ci … »

Mais avec le temps, Jules n’arrivait pas à comprendre ce qu’ils pensaient en avouant: « Toujours heureux? J’essaye de lire les panneaux mais je ne sais pas si je vais bien! »

Le troisième et dernier choix était la propriété mystérieuse de Jules – une longue grange à Toller Porcorum.

Il y avait encore une fois tout ce qu’ils voulaient – trois chambres, un poêle à bois et un jardin de bonne taille.

Et Jane était une fan de la cuisine moderne comme elle a fait remarquer: « C’est plus comme ça! Il a la finition cripser avec le sens du caractère! »

Elle a ajouté: «Je pense que c’est une grande maison de maîtrise! Ça l’est vraiment. »

Gordon était également un grand fan car il a expliqué que c’était tout ce qu’ils voulaient.

Mais Jane a admis que la zone n’était pas ce qu’elle recherchait.

En entrant dans leur dernière réunion, il était clair que Jules n’avait pas trouvé la maison de leurs rêves, mais il voulait quand même discuter de leurs pensées et de leurs sentiments sur les trois propriétés qu’il leur avait montrées.

Il a demandé: « Je ne sais pas si nous avons réussi à le faire … Votre liste de souhaits a-t-elle changé depuis notre première rencontre? »

Gordon a répondu: « Oui, cela doit être juste envers vous, je pense que nous n’avions pas une vision suffisamment claire de ce que nous recherchions.

« Je pense que cela nous a amenés à tout repenser et à élaborer un plan plus clair pour l’avenir. »

Un Jules intrigué demanda: « Quels seraient les nouveaux critères que vous me demanderiez d’essayer de trouver? »

Jane a répondu: « J’ai réalisé que je ne voulais pas être dans une situation très rurale. »

Et son mari a ajouté: « Je pense que nous avions cette image idéale dans notre esprit de ce que serait un chalet à la campagne et je pense qu’en regardant en arrière maintenant, je pense que nos préférences sont pour une maison plus récente que plus ancienne.

« L’ambiance moderne à l’intérieur, tout le confort moderne, les cuisines équipées. »

Mais malheureusement, le temps passé par Gordon et Jane dans la série était terminé.

Jules a dit à la paire: « Je serais ravi de vous aider à déménager ici demain, malheureusement, nous avons lancé vos dés, peut-être que vous devrez revenir et nous vous trouverons une nouvelle maison dans le pays!

«Rentrez chez vous, rédigez une nouvelle liste et bonne chasse.»

Le commentaire de Jules intervient après que le présentateur Jonnie Irwin a plaidé auprès des invités de l’émission qu’il pouvait «faire mieux» après qu’ils n’aient pas été impressionnés par ses choix.

Le prochain épisode d’Escape to the Country est diffusé aujourd’hui à 15h00 sur BBC One.