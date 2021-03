Escape to the Country, Jonnie Irwin, la tête dans les mains, avertit un couple indécis «  vous me testez  »

ESCAPE to the Country, Jonnie Irwin, s’est retrouvé la tête entre les mains après avoir averti un couple indécis «vous me testez».

Dans le dernier épisode de l’émission BBC One, Jonnie a rencontré le couple Frances et Rui qui disposait d’un énorme budget de 1,5 million de livres sterling pour trouver la maison de quatre chambres de leurs rêves dans l’Oxfordshire.

Rui a déclaré à Jonnie: «Ce serait formidable d’avoir peut-être deux salles de réception – une pour la salle de jeux des enfants et une pour les adultes.

« Pas un immense jardin, mais un jardin où ils peuvent jouer, mais tout aussi gérable. »

Mais Rui a poursuivi: « C’est là que nous différons. J’aime les vieilles maisons rustiques. » tandis que Frances a ajouté: « Je ne veux pas que ce soit trop vieux! Vous voulez vraiment un endroit avec du caractère, mais je ne veux pas de sols en pierre. »

Jonnie les a emmenés dans deux maisons impressionnantes avant d’arriver à la maison mystérieuse.

Il a déclaré: « Cette maison va vraiment tester s’ils sont prêts à prendre une grande propriété de campagne et les extras surprenants. »

Alors qu’ils se tenaient dans l’allée, le couple a été impressionné par la taille de la maison, et Jonnie a ajouté: « [There’s] Des centaines d’années de différence entre certaines parties de ce bâtiment. «

Certaines parties de la maison dataient de 1650 et présentaient encore des poutres en bois, Rui notant: « Pour une pièce si ancienne, elle est étonnamment grande et lumineuse. »

La propriété avait un jardin de bonne taille mais gérable – y compris une piscine – et un impressionnant sept chambres.

Après avoir donné au couple le tour complet de la maison et de l’espace extérieur, Jonnie leur a demandé ce qu’ils pensaient, et Rui l’a choqué en disant: « Ce qui m’a montré aujourd’hui – ce qui est une surprise pour moi – c’est que je préfère le côté moderne. »

Jonnie a immédiatement jeté son visage dans ses mains au demi-tour, avant de demander: « Le côté moderne de cette maison? »

Rui a répondu légèrement penaud: « Juste en général, je pense maintenant. »

Jonnie a alors demandé à Frances: « Ne me dis pas, tu préfères l’ancien? »

Quand elle a confirmé qu’elle l’avait fait, il a répondu: «Génial! Ok, eh bien, ces choses sont envoyées pour me tester. »

En fin de compte, le couple a décidé d’organiser une deuxième visite des deux premières propriétés.

Escape to the Country est diffusé sur BBC One avec des épisodes disponibles pour rattraper BBC iPlayer.