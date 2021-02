Escape to the Chateau’s Dick Strawbridge s’ouvre sous peine de “ partir ” avec Angel

Dick Strawbridge a expliqué ce qu’il ressentirait s’il devait quitter le château dans lequel il vit avec sa femme Angel Adoree.

L’homme de 61 ans a vécu une aventure française complète depuis la capture du château en 2015 et le partage de sa rénovation ultérieure avec l’émission à succès de Channel 4, Escape to the Château.

Il a dit que l’idée de renoncer à la propriété après cinq ans de labeur lui donnait un “mal de tête” et le père de deux enfants a dit qu’il ne pouvait pas envisager un avenir loin du château.

Dick et Angel, 42 ans, ont partagé leurs hauts et leurs bas en transformant la propriété délabrée en un hotspot de l'hospitalité et un endroit fantastique où vivre.











Ils ont déménagé d’un appartement de deux chambres dans l’Essex, il y a près de six ans et ils sont déterminés à ce que leur fantaisie française soit désormais leur chez-soi.

Parler à Hello! Magazine, Dick a déclaré: “Je n’ai aucune intention d’aller nulle part.

«Je vais être planté ici. J’ai mal à la tête même en pensant à bouger. “

Bien qu’il ait insisté sur le fait qu’ils n’iraient nulle part, Dick a déclaré que leurs jeunes enfants avaient déjà des plans sur ce qu’ils feraient quand ce serait leur tour de diriger le château.

Dick a poursuivi: «Arthur et Dorothy ont des projets. Arthur veut que l’orangerie soit son restaurant.

Angel a déclaré: “C’est un vrai gourmand et a même commencé sa propre marque”, ajoutant que leur fille avait les yeux sur autre chose.

«Dorothy veut une des dépendances, qui sera très moderne et contemporaine. J'ai le droit de garder les deux enfants qu'elle va avoir.











Le couple a récemment partagé une photo de leur maison en hiver avec leurs 219000 abonnés sur Instagram.

Parallèlement à l’image hivernale, ils ont écrit: «Bien que nous soyons fermement résidents français, nous n’ébranlerons jamais nos racines britanniques.

«Il n’y a rien de tel que de prendre des photos de ce qui se passe à l’extérieur puis de prendre une tasse de thé et un paquet de biscuits.

«C’était magnifique – glacial, ensoleillé et les joues d’Arthur et Dorothy étaient roses!»

* Escape to the Chateau est disponible en streaming sur les 4.

