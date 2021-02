Évadez-vous vers le couple du Château Dick Strawbridge et son épouse Angel Adoree ont été «déçus» alors que leur nouvelle idée d’entreprise a été interrompue, grâce à la pandémie mondiale de coronavirus.

Dick, 61 ans, et Angel, 42 ans, sont au cœur de la populaire émission Channel 4, qui devrait diffuser une toute nouvelle série.

La dernière saison devrait suivre le mari et la femme alors qu’ils tentent de rénover leur incroyable propriété du Château de la Motte-Husson à Martigné-sur-Mayenne, en France, au début de l’année dernière.

Le couple a commencé à rénover la propriété et rêvait de la transformer en une entreprise d’événements, où ils organiseraient des mariages dans ce magnifique monument.







(Image: canal 4)



Cependant, ils se heurtent à un problème en cours de route, car Covid met tout au point mort.

Dans la série à venir, Dick et Angel sont toujours en cours de rénovation, mais ne peuvent pas organiser d’événements dans la propriété.

Bien que le couple ait été bouleversé à ce sujet, ils ont décidé que c’était le moment idéal pour préparer les choses pour l’avenir, en ajoutant des améliorations pour le moment où les clients peuvent faire un retour.







(Image: canal 4)



« Le plus dur est de gérer toute la déception de la mariée », a déclaré Dick à Hello! magazine.

Les rénovations du magnifique château comprennent une piscine et une salle de douche pour ceux qui restent sur le bateau et l’amélioration du toit de l’Orangerie.

La star de la télévision a ajouté que lui et Angel avaient beaucoup de temps pour travailler sur leur propre relation pendant le verrouillage.

Il a dit: « C’était la première fois que nous partagions des souvenirs et des pensées, dont nous n’avions pas parlé parce que nous ne nous étions pas arrêtés. »







(Image: (Les images du canal 4 ne doivent en aucun cas être modifiées ou manipulées) CANAL 4 IMAGE PUBLICITY 124 HORSEFERRY ROAD LONDON SW1P 2TX)



Récemment, l’heureux couple a montré sa nouvelle salle The Salon avec des fans, où ils prévoient d’organiser des chats vidéo en direct à l’avenir.

Angel a expliqué: « Tout doit commencer quelque part et cela a commencé à partir d’une petite idée que nous avons eue, l’abonnement et le Salon flottent dans nos esprits depuis un bon moment. »

Elle a ajouté qu’ils « rentrent chaque année, ne sachant vraiment pas si nous allons faire plus de télévision, si nous allons faire plus Escape to the Château ».

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.