Escape to the Chateau’s Dick et Angel Strawbridge partagent une mise à jour majeure après avoir coupé les liens avec Channel 4

ESCAPE To The Chateau’s Dick et Angel Strawbridge ont interrompu les réservations de mariage dans leur château français.

Le couple a récemment rompu ses liens avec Channel 4 au milieu de rapports selon lesquels ils se seraient affrontés avec des producteurs.

Maintenant, ils ont suspendu le service de mariage de 38 000 £ à la fois.

Leur expérience Chateau Under the Stars est également en veilleuse – où les invités dorment dans un dôme de verre pour 350 £ la nuit – et une journée de jardinage de 75 £.

Le couple, qui s’est marié en 2015 et a deux enfants, déclare sur son site Internet : « Nous sommes actuellement sur un mariage de deux ans » de rattrapage « . Nous rouvrirons les enquêtes dès que possible !

L’ancien officier de l’armée Dick, 63 ans, et Angel, 45 ans, ont acheté le château de 45 pièces sur 12 acres pour 280 000 £ en 2015.

L’émission Channel 4 a suivi son réaménagement de 130 000 £.

Angel cherche maintenant à accroître son profil avec un concert télévisé sur Strictly ou I’m A Celeb.

Un copain a déclaré: «Maintenant, elle n’est plus attachée à Escape to the Chateau, elle envisage toutes les options.

« Elle serait sûre d’ébouriffer des plumes dans la jungle et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. »