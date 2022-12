Escape to the Chateau’s Dick et Angel révèlent pourquoi la série bien-aimée a dû se terminer après 7 ans sur Channel 4

ESCAPE to the Chateau’s Dick et Angel ont révélé pourquoi la série se termine après 7 ans sur Channel 4.

Dick et Angel Strawbridge ont laissé les fans dévastés après avoir annoncé la fin de la série bien-aimée de Channel 4.

Instagram

Dick et Angel ont laissé les fans dévastés lorsqu'ils ont annoncé que la série se terminerait

Canal 4

Dick et Angel ont révélé que la raison pour laquelle la série se termine est due à des raisons familiales

Mais maintenant, les stars Dick, 63 ans, et Angel Strawbridge, 44 ans ont révélé les raisons pour lesquelles la série se terminera après neuf saisons.

Le couple Escape to the Chateau a révélé que la décision était principalement due à des raisons familiales.

Dick a partagé: “Personne ne nous a encore demandé d’arrêter – c’est bien!”

« Les enfants ont neuf et dix ans – ils ont eu une innocence et une joie dans ce que nous avons fait. Nous avons encore beaucoup de choses que nous avons l’intention de faire, mais nous voulons protéger la partie familiale », a déclaré Dick à RadioTimes.

Épouse, Angel a ajouté: « Absolument. Finir en beauté !”

Lorsque la nouvelle a été annoncée pour la première fois que la série se terminait, Dick et Angel ont publié une déclaration décrivant leur passage dans la série comme un “voyage célèbre” au cours des six dernières années.

“Notre décision d’acheter un château sans eau, électricité, chauffage ou égouts nous a emmenés dans l’aventure d’une vie et nous n’aurions jamais pu imaginer ce qui se passerait”, ont-ils déclaré.

“Le bon, le mauvais et le laid… Nous avons chéri chaque seconde et aimons avoir un enregistrement visuel pour montrer Arthur et Dorothy quand ils seront plus âgés.”

Malgré la mauvaise nouvelle que l’adorable émission touche à sa fin, les fans peuvent s’attendre à voir encore Dick et Angel alors qu’ils reviennent sur les écrans dans une nouvelle émission dérivée : Escape to the Chateau : Secret France.

La série dérivée suivra le couple de Channel 4 dans leur voyage à travers le pays qu’ils appellent leur maison, tout en se lançant dans de nouvelles aventures.

La dernière série d’Escape to the Chateau a vu la famille continuer à développer son entreprise de mariage dans son château français.

Le dernier et dernier épisode de la série sera diffusé ce week-end – avec une émission spéciale de Noël le dimanche 11 décembre.

Canal 4

Le dernier et dernier épisode d'Escape to the Chateau sera diffusé ce week-end avec une émission spéciale de Noël le dimanche 11 décembre