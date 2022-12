Escape to the Chateau’s Dick et Angel présentent une nouvelle extension époustouflante avant le dernier épisode de cette semaine

ESCAPE to the Chateau’s Dick et Angel ont présenté leur nouvelle extension époustouflante dans leur château français dans le dernier épisode de cette semaine.

La série Channel 4 est sur nos écrans depuis 2016 mais se terminera ce mois-ci.

Les stars de la télévision ont maintenant partagé la dernière transformation de leur château de 45 chambres.

L’adorable couple a dévoilé une extension à couper le souffle sous la forme d’un “jardin d’hiver” à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

S’adressant à Instagram, le couple a partagé quelques photos pour présenter leur superbe maison rénovée.

L’extension présente des baies vitrées ornées donnant sur leur lac pittoresque, avec des carreaux noirs et blancs et des meubles de style pour égayer l’espace.

En plus des clichés, ils ont légendé le post : “Pouvez-vous croire que nous ne sommes qu’à un épisode de la finale !? Avant que nous ne soyons tous pleinement festifs avec le spécial de Noël… qu’avez-vous pensé de l’épisode de la semaine dernière ? Angel obtient enfin la prolongation dont elle a plaisanté il y a toutes ces années.

Le couple est récemment apparu lundi dans Lorraine, alors qu’Angel et son mari Dick Strawbridge expliquaient à quel point la fin de la série avait été incroyablement émouvante pour eux.

Angel a déclaré: “Nous avons littéralement terminé le tournage il y a une semaine, et c’était vraiment émouvant.

“En fait, nous étions tous, la semaine d’avant, les gens disaient que j’avais ma tenue, nous ne pouvons pas attendre.

“Ma mère pleurait tout le temps, et je pense que c’était une émotion vraiment heureuse.”

Le dernier épisode de la série à succès de Channel 4 a été diffusé dimanche soir.

Malgré la mauvaise nouvelle que l’adorable émission touche à sa fin, les fans peuvent s’attendre à voir encore Dick et Angel alors qu’ils reviennent sur les écrans dans une nouvelle émission dérivée : Escape to the Chateau : Secret France.

