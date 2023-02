Escape to the Chateau’s Dick et Angel ont émis un avertissement sévère alors qu’ils mettaient en vente une maison célèbre

ESCAPE to the Chateau’s Dick et Angel ont reçu un avertissement du gouvernement français après avoir mis en vente leur maison de Channel 4.

Le programme populaire a diverti les fans pendant plus de neuf séries.

Le château, situé à Saint-Maixent-l'École dans l'ouest de la France, est en vente pour 724 916 £

Il a tenu les téléspectateurs au courant des bouffonneries de Dick et Angel Strawbridge avant de se terminer l’année dernière.

Maintenant, le couple a révélé qu’il vendait son château français.

Le gouvernement français a publié de nouvelles directives obligeant les propriétaires à déclarer leur occupation.

Il a été précisé que la notification doit être faite avant le 30 juin 2023 afin d’éviter tout frais de pénalité en cas de non-conformité.

En raison de leur tournée réussie à travers le Royaume-Uni et au-delà, la famille passe du temps loin de chez elle.

Le château, situé à Saint-Maixent-l’École dans l’ouest du pays, est à vendre pour 724 916 £.

Le château a une superficie de 15 000 mètres carrés et compte neuf chambres et sept salles de bains.

De plus, il propose un bed & breakfast, une épicerie britannique et un salon de thé victorien entièrement sous licence.

La liste officielle de la propriété indique : “Récemment restaurée, cette belle résidence est une magnifique maison de famille tout en offrant une multitude d’options pour une activité d’événements spéciaux/d’hébergement”.

En 2015, le couple a payé 280 000 £ pour le château délabré qui a inspiré leur émission Escape to the Chateau, qui compte 45 chambres, 78 fenêtres, 12 acres et un fossé.

Le château a une superficie de 15 000 mètres carrés et compte neuf chambres et sept salles de bains