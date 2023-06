Escape to the Chateau’s Dick et Angel dévoilent un nouveau projet après une scission explosive de Channel 4

ESCAPE to the Chateau’s Dick et Angel ont partagé un nouveau projet suite à leur départ de Channel 4.

Le couple a été retiré de Channel 4 en mai, le diffuseur ayant publié une déclaration.

Instagram

Le couple s’était associé au réseau pour Escape to the Chateau et sa série dérivée, Escape to the Chateau: DIY, mais a fait l’objet d’une enquête sur des affrontements avec des producteurs de Two Rivers Media.

Maintenant, il semble que le couple se porte bien et travaille sur de nouveaux projets.

Le couple s’est rendu sur Instagram où ils ont dévoilé leur « sanctuaire » unique au Château de la Motte-Husson.

Angel et Dick ont ​​partagé une photo de l’une de leurs superbes portes rénovées dans leur maison récemment rénovée.

Dick a récupéré le «jardin clos du château» après qu’il ait été délabré pendant de nombreuses années.

Ils ont dit aux fans qu’ils avaient pu faire pousser de la lavande fraîche et que cela leur avait apporté tellement de bonheur.

Ils ont écrit: « » Nos sacs de lavande Château sont remplis de lavande anglaise, maintenus dans un tissu magnifiquement illustré et finis avec un ruban à chevrons … ce qui signifie que s’il perd finalement son odeur, vous pouvez simplement le remplir à nouveau. »

Angel et Dick ont ​​travaillé dur pour faire du château du XIXe siècle une maison de rêve pour eux et leurs deux enfants, Arthur et Dorothy, depuis qu’ils ont acheté le Château de la Motte-Husson en 2015.

Récemment, Angel Strawbridge a rayonné dans un selfie alors qu’elle essayait de mettre son drame partagé sur Channel 4 derrière elle.

La maman de deux enfants était tout sourire alors qu’elle posait avec un copain avec ses cheveux roux signature radieux.

Instagram