Escape to the Chateau’s Dick and Angel laisse les fans émus avec un article sur le “prochain chapitre” après le dernier épisode

Les stars de ESCAPE to the Chateau, Dick et Angel Strawbridge, ont laissé les fans émus alors qu’ils réfléchissaient à l’année écoulée dans un message poignant du Nouvel An.

Le couple est devenu célèbre grâce à leurs bouffonneries sur la populaire série Channel 4 qui documente leur vie au château et le plaisir et le chaos qui l’accompagnent.

Canal 4

Ils ont parlé de leurs plans pour le Nouvel An[/caption]

Cependant, le programme s’est terminé sur une course impressionnante plus tôt cette année et maintenant, la paire a repensé à son année dans un long message Instagram.

Le couple a ouvert son message en disant: «Nous espérons que vous avez passé de merveilleux moments en famille pendant la période des fêtes.

“Nous avons certainement profité de la vie au Château à un rythme différent et avons apprécié de discuter de notre dernière année pendant les vacances, mais avec Arthur et Dorothy de retour à l’école aujourd’hui, notre hibernation de Noël est officiellement terminée !”

Taquinant que la fin du tournage de leur série de télé-réalité leur a ouvert “plus de temps”, le couple a excité les fans en révélant qu’un certain nombre de nouveaux projets pourraient être en cours.

Ils ont ajouté : « Nous commençons à planifier notre année et avec un peu plus de temps libre, cela impliquera toutes sortes de nouveaux projets et peut-être le début de l’écriture de notre nouveau livre 😉 »

Dick et Angel ont également parlé de leur enthousiasme pour leur prochaine tournée australienne ainsi que de la célébration du 10e anniversaire de leur fils Arthur.

La publication Instagram a poursuivi: «Nous avons également deux grands événements imminents à l’horizon.

“Arthur a 10 ans et a décidé que cette année, un ‘Boom’ ou comme nous le savons, ‘Disco’, est sur les cartes… alors, nous prévoyons d’avoir suffisamment de temps pour ranger le Château avant de partir pour l’Australie & Nouvelle-Zélande pour notre tournée Dare-to-do-it.

Bien qu’ils aient quitté la télévision pour le moment, le couple a informé les fans qu’ils seraient tenus au courant de leur vie trépidante et trépidante via leur site Web et leur newsletter.

Les fans ont été laissés jaillir sur la famille dans les commentaires et les ont remerciés d’avoir diverti le public au cours des dernières années.

Un fan a déclaré : « Bonne année. J’ai hâte de voir quelles aventures vous ferez en 2023 et d’être tenu au courant du plaisir et des rires de vos vidéos. XXXxx »

Un deuxième écrit : « Soyez tous bénis ! La famille Strawbridge va nous manquer, mais oh combien nous vous admirons pour avoir mis vos enfants en premier et leur avoir permis de grandir à l’abri des projecteurs. Beaucoup de plaisir et de bons moments à venir pour chacun de vous.

Comme un troisième a ajouté: “Bonne année à vous tous. Vidé la série a pris fin. J’adorerais continuer à vous regarder les gars. J’ai adoré regarder les événements au château. J’espère que ce n’est pas à vendre. ”

E4

Leur émission de télévision s’est terminée l’année dernière[/caption]