Escape to the Chateau’s Dick and Angel confirme que le spectacle a été AXE dans l’annonce majeure de la saison 9

ESCAPE to the Chateau a été supprimé et ne reviendra pas après sa neuvième série.

Dick et Angel Strawbridge ont laissé les fans dévastés après avoir annoncé la fin de la série bien-aimée de Channel 4.

Canal 4

Les fans ont été dévastés que le spectacle touche à sa fin[/caption]

Canal 4

a suivi le couple alors qu’ils achetaient un château français délabré du XIXe siècle et commençaient à restaurer le manoir[/caption]

Le spectacle, qui a débuté en 2016, a suivi le couple alors qu’il achetait un château français délabré du XIXe siècle et commençait à restaurer le manoir.

Mais après avoir travaillé sans relâche pour ramener la magnifique propriété à son ancienne gloire, ils ont mis fin à la série.

Ils ont annoncé la nouvelle aux fans dans leur dernière mise à jour de la newsletter, avec le titre suivant : “La neuvième et dernière série d’évasion au château”.

Dans la mise à jour, la paire a déclaré: «Nous sommes ravis d’annoncer que notre neuvième série d’Escape to the Chateau commencera bientôt au Royaume-Uni.

« Dès que nous aurons une date, vous serez les premiers informés !





On ne sait pas si Dick et Angel ont décidé de mettre fin à la série ou si elle a été mise en conserve par les patrons de Channel 4.

Lorsqu’il a été approché par The Sun TV, le rédacteur en chef de la mise en service du diffuseur a confirmé la nouvelle.

“Au cours de neuf séries, nous avons vu le château passer de ses ruines à la belle maison et au lieu qu’il est aujourd’hui”, a déclaré Clemency Green.

Elle a poursuivi: “Nous sommes impatients de travailler avec Two Rivers et Chateau TV pour suivre Dick et Angel alors qu’ils se tournent vers de nouveaux projets et de nouvelles aventures.”

Elle a taquiné que le couple serait de retour sur nos écrans avec une nouvelle série de voyages qui explore la France.

La nouvelle a choqué les fans et ils ont posté leur colère en ligne.

“C’est une excellente nouvelle pour la prochaine série d’Escape to the Chateau, mais très triste que ce soit la dernière. Ma mère et moi avons adoré regarder l’évolution du château et votre famille grandir », a déclaré un fan.

Un autre a posté : « La 9ème saison de #escapetothechateau sera la dernière. Mon cœur n’en peut plus…”

« @dickstrawbridge la 9e et dernière série. Des émotions mitigées, c’est bien que vous soyez de dos mais triste que ce soit le dernier », a déclaré un troisième.

Un quatrième a déclaré: “Noooooooo, il est impossible que cette année #EscapetotheChateau soit la dernière série, dites que ce n’est pas vrai @dickstrawbridge.”

Escape to the Chateau est disponible en streaming maintenant sur All 4.

Canal 4

Le couple a annoncé la nouvelle aux fans dans sa dernière mise à jour de la newsletter, avec le titre suivant : “La neuvième et dernière série d’évasion au château”.[/caption]

Two Rivers Media/Chateau TV

Channel 4 a confirmé la nouvelle mais n’a pas encore révélé quand la série finale sera diffusée[/caption]