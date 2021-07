Escape to the Chateau’s Angel Adoree fond en larmes alors qu’elle rend un hommage touchant à la défunte maman

ANGEL Adoree a fondu en larmes sur le dernier épisode d’Escape to the Chateau: Make and Mend.

La star de Channel 4 joue dans une série dérivée d’Escape to the Chateau aux côtés de son mari, Dick Strawbridge.

4 Escape to the Chateau’s Angel Adoree a fondu en larmes au dernier épisode de Make and Mend Crédit : Canal 4

Dans la série, ils aident d’autres couples avec des projets de bricolage après avoir transformé un château français en ruine en un château de conte de fées.

Mais la transformation d’un couple a fait pleurer Adoree alors qu’ils discutaient avec Susanne et Luke via un appel vidéo.

« Il y a quelques semaines, Susanne et Luke sont venus nous voir pour transformer l’ancienne garde-robe de sa grand-mère en un meuble de rangement pour chaussures », a expliqué Strawbridge.

« Et maintenant, place à la grande révélation », a ajouté Adoree. « Je suis très excité. »

S’adressant au couple depuis leur impressionnante bibliothèque, Adoree a été stupéfaite par leur projet.

Ils ont vu comment le couple avait peint la garde-robe en bleu à l’intérieur et avait de nombreuses étagères pour montrer les chaussures cool.

« Ça a l’air bien, c’était un effort conjoint », a commenté Luke alors qu’Adoree était submergée par l’émotion.

Susanne a expliqué qu’elle voulait rénover la garde-robe pour montrer certains des souvenirs de sa mère.

« Ma paire préférée est celle-ci », a déclaré Susanne.

« Ce sont les vieilles chaussures de maman, c’était à maman et maintenant ce sont les miennes. »

Strawbridge leur a dit : « Nous avons envie d’étagères, aimez-vous votre armoire ? » et Luke a répondu: « Je l’aime. »

« Vous avez fait un travail incroyable », a ajouté Strawbridge.

« Le respect des principes de bricolage.

« Vous avez tout de suite tout compris, mais ce que vous en avez transformé est incroyable. »

Adoree a partagé ses réflexions : « Mais ce n’est que lorsque vous avez appliqué la peinture, ce qui est en fait un élément très important, que vous donnez vie au projet. »

Susannee a déclaré aux présentateurs: « Assez étrangement, je suis montée dans le loft et j’ai trouvé une jolie petite chose que maman avait écrite: » Je suis si fière que tu sois ma fille, je t’aime, maman. « »

« Ce n’était pas brillant, mais c’était juste agréable d’avoir ça. C’était sur une petite carte d’angle.

Adoree a de nouveau fondu en larmes: « C’est si gentil, je suis désolé. »

L’entrepreneure rousse Adoree est connue dans le monde de la décoration d’intérieur et privilégie les imprimés scandaleux et la réutilisation d’objets vintage longtemps négligés.

Elle est surtout connue pour avoir écrit la série de livres Vintage Tea Party, et elle est également consultante en image de formation.

Adoree a épousé Strawbridge – qu’elle a rencontré via leur agent commun – en novembre 2015, et ils ont élevé deux enfants ensemble, Arthur et Dorothy.

Ils ont quitté le Royaume-Uni en 2015 à la recherche d’une vie meilleure en France.

Ils achètent un château du XIXe siècle – Château-de-la-Motte Husson – dans les Pays de la Loire, et commencent à restaurer la propriété.

La propriété, qui est présentée dans l’émission télévisée Escape To The Chateau, dispose de 45 chambres, 78 fenêtres, 12 acres et un fossé.

Ils ont payé 280 000 £ pour le château, mais il est venu sans électricité, chauffage ou eau – et un système d’assainissement qui a été vidé dans les douves.

Angel a déclaré à propos du projet : « Nous nous sommes juste lancés et nous nous sommes mis à l’œuvre.

« Dick et moi croyons fermement que plus vous travaillez dur, plus vous avez de chance. Et il est si jeune de cœur. »

4 Adoree et son mari Dick Strawbridge donnent des conseils aux gens sur la façon de restaurer les choses dans leurs maisons Crédit : Canal 4

4 Susanne et Dave ont expliqué que la garde-robe devait montrer les chaussures vintage de sa mère Crédit : Canal 4