ESCAPE to the Chateau La star Angel Adoree a admis qu’elle avait « failli tuer » son mari Dick Strawbridge au cours de leur vaste rénovation.

La populaire série Channel 4 suit la nouvelle vie et la nouvelle maison du couple britannique en France, après avoir déménagé de Londres il y a six ans.

Les caméras ont documenté Dick, 61 ans, et sa femme Angel, 43 ans, au cours des cinq dernières années alors qu’ils rénovaient leur château du XIXe siècle dans la région de Martigne-sur-Mayenne en France.

Mais le conte de fées français n’est pas toujours ce qu’il semble.

En fait, dans la période stressante qui a précédé le jour de leur mariage, Angel a révélé qu’elle avait «failli tuer» Dick au cours des travaux de construction.

Elle a révélé: «Ce que Dick a réalisé cette année a été phénoménal. L’infrastructure, la plomberie, l’électricité, les égouts.

Canal 4

L’émission Channel 4 suit la nouvelle vie et la nouvelle maison du couple britannique en France[/caption]

Canal 4

Angel et Dick vivent avec leurs deux enfants en France[/caption]

« C’est un travail de 20 hommes pendant neuf mois, il a juste été tellement incroyable. »

Angel a ajouté: «Nous nous sommes presque tués, j’ai presque tué Dick. Il voulait que tout soit juste et parfait, tout comme moi.

« Nous sommes vraiment assommés que tout le monde est assommé autour de nous aussi. »

Pendant ce temps, Dick a précédemment admis qu’il devait être «brutal» avec sa femme pour mener à bien leur projet de construction.

Château De La Motte Husson

Angel et Dick se sont mariés en 2015[/caption]

Canal 4

Angel a admis: « Nous nous sommes presque tués, j’ai presque tué Dick »[/caption]

Canal 4

La star est une maman adorée pour les enfants Arthur et Dorothy[/caption]

Dick a dit L’Express: «J’ai vraiment dû être assez brutal et dire« ce qui doit être fait »plutôt que« ce que vous aimeriez avoir fait ».

«Les incontournables sont d’avoir un vestiaire à ce niveau, car si vous venez chez nous et que vous voulez aller aux toilettes, vous pouvez soit aller dans un hangar, soit monter plusieurs volées d’escaliers.

Il a insisté sur le fait qu’ils devaient se concentrer sur les «choses à faire en premier» afin de rendre la propriété habitable.

Basé dans les Pays de la Loire près de Nantes, le château arbore un gigantesque 45 chambres pour la famille, qui comprend également Arthur, huit ans, et Dorothy, sept ans.





Dick a également deux enfants de son premier mariage avec Brigit; son fils James, 37 ans, et sa fille Charlotte, 35 ans.

Cinq ans après le début du projet, le couple a complètement transformé le terrain autour de leur maison pour cultiver toute une gamme de fleurs et de produits.

Dans un article récent sur leur Page Instagram, Dick et Angel ont partagé une photo de leur jardin avec leurs adeptes.

Ils ont écrit à côté: «Il fallait simplement partager cette image de Dick entouré de couleurs dans les jardins du Château!»

Escape to the Chateau est disponible sur All 4.