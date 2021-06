ÉVASION au présentateur du Château, Angel Adoree a parlé de ses désaccords avec son mari co-animateur.

La femme de 42 ans a parlé franchement de son mariage avec Dick Strawbridge, abordant leur écart d’âge non conventionnel.

Canal 4

La paire a un écart d’âge de 19 ans[/caption]

L’émission, qui se concentre sur la vie du couple en train de rénover leur maison, a vu le couple se prendre la tête.

Parlant de leur relation dans une nouvelle interview, Angel a parlé des désaccords du couple alors qu’elle évoquait leur différence d’âge.

Le couple du petit écran, qui a un écart d’âge de 19 ans, a abordé leur relation dans une interview.

Angel a commenté que, malgré l’écart d’âge, Dick avait une « énergie de jeunesse » à son sujet alors qu’elle donnait un aperçu des disputes mineures à la maison.

Canal 4

Dick rénove son château français[/caption]

« Il adore être à l’heure, ce qui est probablement la principale cause de toutes les petites disputes que nous pourrions avoir. »

Dick a expliqué que son attitude envers le retard venait de son temps en tant que colonel de l’armée.

La star a déclaré que s’il avait 600 hommes qui l’attendaient et qu’il avait 10 minutes de retard, ce serait « 100 heures de travail perdues ».

« Et en conséquence, je déteste être en retard, alors je poursuis toujours Angela pour qu’elle sorte pour que nous arrivions à l’école à l’heure », a répliqué Dick.

Canal 4

Angel et Dicks enfants de son précédent mariage[/caption]





Angel s’est marié avec Dick, 61 ans, au château français du XIXe siècle qu’ils avaient précédemment acheté et rénové.

Un an plus tard, en 2016, Escape to the chateau a été diffusé sur la chaîne 4, s’avérant être un succès retentissant auprès des téléspectateurs.

Dans un épisode prolongé de More4 précédemment diffusé de Escape to the Chateau, Dick a balayé les créations de sa femme d’une manière plutôt brutale.

Dick a qualifié les choix de sa femme de « absolument terribles » dans le clip.