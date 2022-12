Escape to the Chateau, le fils de la star Dick Strawbridge, James, étonne les fans avec un ajout incroyable à la maison de Channel 4

ÉVASION vers l’étoile du Château James, le fils de Dick Strawbridge a partagé une collection de nouvelles photos de l’emblématique Château De La Motte Husson – alors qu’il révélait son nouvel ajout magique.

Le programme de style de vie populaire de Channel 4 voit la famille entreprendre la tâche colossale de rénover un château de 45 chambres dans le nord-ouest de la France.

James a partagé des clichés d’une superbe tente d’événement dans le jardin qui avait l’air romantique et intime[/caption]

Alors que la dernière série de l’émission était en cours, les fans étaient ravis d’avoir un premier aperçu de la nouvelle installation de la maison française.

Le fils aîné de Dick Strawbridge, 38 ans, a partagé des clichés d’une superbe tente événementielle dans le jardin avec ses 110 000 abonnés sur les histoires Instagram.

La tente avait l’air très romantique et intime – parfaite pour organiser des réceptions de mariage.

L’ajout de style tente cloche comportait des murs clairs et il y avait de superbes guirlandes lumineuses enroulées autour des cordes d’attache.

La dernière et dernière série de l’émission a suivi Dick et Angel alors qu’ils transformaient leur maison familiale en lieu de mariage.

La tente a probablement été conçue pour l’un des mariages qui auront lieu sur le site.

Dans le dernier épisode d’Escape to the Chateau, Dick et Angel ont décidé de reconstruire une ancienne salle de stockage en salle de jeux pour leur fils Arthur, neuf ans, et sa fille Dorothy, âgée de huit ans.

Ils ont déterré une tonne de jeux anciens et poussiéreux, y compris un vieux train, et ont décidé de s’en occuper dans le nouveau centre de jeux.

La salle de jeux amusante était bordée de guirlandes lumineuses et se vantait d’une table de hockey sur air, d’un train miniature nouvellement décoré et de ballons de football suspendus au plafond.

Arthur et Dorothy étaient ravis de leur nouvelle salle de jeux.

Dick et Angel ont invité les fans dans leur voyage de rénovation au château de 45 chambres, mais leur populaire émission sur Channel 4 touche maintenant à sa fin.

