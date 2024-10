Escape Halloween 2024 : horaires, carte et informations essentielles

Êtes-vous prêt à vivre la folie d’Escape Halloween ? Restez informé grâce aux informations essentielles, notamment les horaires fixés, ce qu’il ne faut pas apporter, et bien plus encore.

Échapper à Halloween approche à grands pas à l’horizon et apportera un autre week-end effrayant aux amateurs de musique dance. Le festival devrait revenir au Événements NOS Centre sur 25-26 octobre. Il dispose d’une gamme empilée qui comprend des personnalités comme Martin Garrix, Gros garçon Mince, mortmau5, James Hype, Maddix, AFROKI (AFROJACK + Steve Aoki), Don Diablo, Da Tweekaz, Poing de colère, Club Aventure, Alison Pays des merveilles, Cloonee, Méduzaet plus encore.

Au-delà de la musique, cette année s’annonce comme une autre expérience épique à Escape Halloween. Insomniac a révélé qu’ils avaient agrandi le terrain et modifié la disposition, permettant plus d’espace pour danser et de nombreux nouveaux ajouts passionnants. Cela inclut les débuts de Chaufferie au festival, un placement plus centralisé pour Crazy Town et la scène bien-aimée du Sewer District se déplaçant de l’autre côté de la salle.

Pour vous aider à préparer le week-end à venir, nous avons compilé les informations essentielles que vous devez connaître. Poursuivez votre lecture pour connaître les horaires fixés, la carte du festival, ce que vous devez et ne devez pas apporter avec vous, les directives relatives aux costumes, et bien plus encore.

Évadez-vous d’Halloween 2024 – Informations essentielles :

Dates : 24-25 octobre 2023

Heures: 16h – 2h, tous les jours

Adresse du lieu : NOS Events Center – 689 S.E St. San Bernardino, CA 92408

Billets : Achetez ICI

Téléchargez l'application Insomniac pour votre IOS ou Androïde appareil pour connaître les dernières heures définies et les mises à jour pour Escape Halloween cette année!

Évadez-vous d’Halloween 2024 – Définir les horaires :

Les horaires définis pour Escape Halloween sont actuellement dans l’application Insomniac. Téléchargez-le à partir des liens ci-dessus. Nous mettrons à jour cet article lorsque le graphique sera disponible.

Escape Halloween 2024 – Afterparties :

Les billets officiels pour l’afterparty peuvent être achetés via Porte d’entrée!

Évadez-vous d’Halloween 2024 – Carte des festivals :

Évadez-vous d’Halloween 2024 – Plan de stationnement et informations :

Évadez-vous d’Halloween 2024 – Plan et informations de la navette :

Les pass navette peuvent être achetés via le site officiel Escape Halloween site web.

Évadez-vous d’Halloween 2024 – Informations Metrolink :

Dirigez-vous vers leur site officiel pour plus de détails sur les pass Metrolink.

Rappel de prendre soin de vos affaires :

Malheureusement, pendant cette saison des festivals, nombreux sont ceux qui ont signalé des pickpockets, des coupures de sacs et des vols de portefeuilles, de smartphones, de sacs à main et d’autres objets de valeur. Bien que ce petit nombre de pommes pourries dans le groupe ne définisse pas une foule entière, certaines personnes opportunistes viennent à ces événements pour profiter des fêtards sans méfiance, et il est essentiel de faire attention à vos objets de valeur lorsque vous y êtes. Échapper à Halloween.

Évadez-vous d’Halloween 2024 – À faire et à ne pas faire :

Articles autorisés

OUI Déodorant

OUI E-cigs/vapes

OUI Totems du festival ou nouilles de piscine décorées (voir les directives des totems)

OUI Drapeaux/bannières ou panneaux faits à la main (pas de marque d’entreprise ni de mâts rigides)

OUI Glowsticks et costumes ou bijoux lumineux/lumineux, poi et orbitales LED, cerceaux – y compris les cerceaux LED

OUI Sacs d’hydratation NON CLAIRS (et transparents) avec pas plus de deux compartiments principaux et un compartiment plus petit (doivent être vides à l’entrée)

OUI Appareils photo flash/fixes non professionnels, appareils vidéo portables de moins de 6″ (Sony Action Cam, GoPro, etc.) et perches extensibles GoPro

OUI Ventilateur brumisateur personnel avec une bouteille ne dépassant pas 1,5 L (doit être vide à l’entrée)

OUI Médicaments prescrits par un médecin et non périmés (il faut présenter l’ordonnance du médecin et consulter un agent de sécurité à l’entrée)

OUI Bouteilles d’eau réutilisables (doivent être vides à l’entrée)

OUI Naloxone intranasale scellée

OUI Sacs CLAIRS et ne dépassant pas 12″x6″x12″

OUI Les petites pochettes NON CLAIRES (et transparentes) ne dépassant pas 6″ x 9″ (15 cm x 23 cm) avec ou sans poignée ou sangles de transport sont autorisées.

Articles interdits

AUCUN produit/canette aérosol

PAS de balles ni de frisbees

NON Costumes ressemblant à des uniformes de sécurité publique (police, SWAT, pompiers, sécurité ou médical)

NON Drones, avions télécommandés, jouets

NON Drogues ou accessoires liés à la drogue

NON aux masques à gaz

PAS de verre, canettes, tasses ou glacières

NON Substances illégales

PAS de pointeurs laser et de klaxons à air

PAS de marqueurs, de stylos ou de peinture en aérosol

PAS de masseurs

NON Nourriture ou boissons extérieures (y compris l’alcool et les bonbons)

AUCUN médicament en vente libre

PAS d’animaux

NON Équipement professionnel d’enregistrement photo, vidéo ou audio (pas d’objectifs amovibles, de trépieds, de gros zooms ou de plates-formes à usage commercial)

PAS de baguettes lumineuses, de matraques ou de sabres laser de couleur rouge

PAS d’autocollants, de dépliants

PAS de tentes, grands parasols, chaises ou couvertures

NON aux pistolets jouets, aux pistolets à eau, aux frondes

AUCUNE arme de quelque nature que ce soit (y compris les couteaux de poche, le gaz poivré, les feux d’artifice, etc.)

PAS de fauteuils/canapés à vent

Directives relatives aux costumes

PAS de drogues ou d’accessoires liés à la drogue

AUCUN costume qui ressemble de quelque manière que ce soit à la police, aux pompiers, à la sécurité ou aux médecins

PAS de menottes

PAS de masques en verre ou en céramique

AUCUN maquillage intégral qui vous rend méconnaissable grâce à votre pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement

AUCUN article ressemblant à une arme ou à des accessoires d’armes, réels ou fictifs (y compris les fouets, les sabres laser, les haches, les couteaux de poche, les épées, les fusils, les fausses armes/accessoires, etc.)

AUCUN accessoire violent, y compris les récoltes, les fouets, les cordes, les chaînes ou les attaches

PAS de pointes métalliques pointues

N’oubliez pas que nous sommes une communauté inclusive et que les costumes/décorations ne doivent pas dénaturer la race, la religion ou l’héritage culturel.

Lignes directrices sur les totems

La hauteur maximale est de 10 pieds.

Les totems doivent être fabriqués à partir d’un matériau léger (p. ex. mousse, PVC/pas de métal solide).

Les rallonges de caméra pliables/télescopiques qui suivent les directives ci-dessus sont acceptables (aluminium léger/creux/polycarbonate).

Les poteaux en PVC, en bois clair ou en aluminium ne doivent pas avoir un diamètre supérieur à 1 pouce.

Les nouilles de piscine décorées fonctionnent très bien pour faciliter l’entrée via la sécurité.

Les gonflables attachés aux totems doivent être dégonflés à l’entrée.

Tout objet jugé dangereux ne sera pas autorisé.

Les totems promouvant des activités illégales ou des discours de haine ne seront pas autorisés. Veuillez le conserver PLUR.

Suivez Escape Halloween :

