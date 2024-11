« Escape From Tarkov » est désormais un jeu d’horreur zombie avec un événement d’Halloween

L’événement Tarkov Halloween est enfin là. Crédit : Battlestate Games

Nous avons peut-être attendu un peu plus longtemps que prévu le Échapper à Tarkov L’événement d’Halloween arrive, mais maintenant il est là et il ne peut être décrit que comme un banger, avec des zombies ajoutés Tarkov.

Parallèlement à la nouvelle mise à jour pour Tarkovl’événement Halloween est sorti et il semble vraiment être l’un des meilleurs Tarkov événements jamais. Sur la carte des laboratoires, les joueurs trouveront désormais des zombies errant dans les couloirs, et s’ils vous repèrent, ils vous chargeront comme on pourrait s’y attendre d’un zombie.

Bien sûr, comme pour tout grand événement, il y a une nouvelle série de quêtes à découvrir, toutes liées aux zombies. La première quête est Don’t Believe Your Eyes, qui vous est confiée par Jaeger lorsque vous démarrez le jeu et vous charge simplement d’enquêter sur les rumeurs concernant des morts-vivants dans Tarkov. Un guide complet sur la façon de terminer la quête peut être consulté ci-dessous.

Un jeu de zombies avec les mécanismes de tir de Tarkov cela me semble être un rêve absolu, donc je suis incroyablement excité de finir d’écrire cet article et d’aller jouer, c’est la première fois que je ressens ça avec ce wipe ! Les premières images donnent à penser que ces zombies pourraient en fait constituer une menace si vous ne les surveillez pas, et vous avez toujours toutes les choses habituelles à gérer dans les laboratoires, donc cela pourrait être l’un des zombies les plus difficiles. jeux là-bas.

L’événement est arrivé parallèlement au nouveau patch, qui a également introduit certaines fonctionnalités demandées depuis longtemps, telles que la possibilité d’épingler des objets dans votre inventaire afin qu’ils ne bougent pas une fois triés, et la possibilité de gérer votre inventaire pendant la file d’attente pour un jeu. Ce qui rendra chaque Tarkov la vie du joueur beaucoup plus facile.

Comment terminer la quête Ne croyez pas vos yeux Échapper à Tarkov

La quête N’en croyez pas vos yeux est la première quête du Tarkov événement d’Halloween et vous est offert par Jaeger la première fois que vous démarrez le jeu avec l’événement en direct. Il vous charge simplement de localiser la source des rumeurs sur les morts-vivants dans les laboratoires, sans aucune autre information.

Pour terminer la quête Ne croyez pas vos yeux, vous devrez vous diriger vers la carte des laboratoires, puis vers une nouvelle zone qui a été ouverte. Vous pouvez voir exactement où cela se trouve dans la vidéo ci-dessous, mais si vous voulez regarder vous-même, dirigez-vous vers la salle des cartes-clés bleues et enquêtez là-bas.

Une fois que vous aurez atteint la nouvelle zone, le premier objectif sera atteint, mais il y a aussi un autre objectif qui sera ensuite débloqué et que vous voudrez probablement terminer avant de l’extraire. Il vous charge d’aller plus loin dans la nouvelle zone de la carte, et pour ce faire, vous devrez actionner un interrupteur qui peut également être vu dans la vidéo ci-dessous. Une fois que vous vous dirigerez plus loin dans la nouvelle zone maintenant déverrouillée, la deuxième tâche sera terminée et la quête sera terminée. Il vous suffit de retourner voir Jaeger et de lui dire ce que vous avez trouvé.