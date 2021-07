Escapade chaos alors que les carambolages ferment les M25 et M1 et que des milliers de personnes se rendent à la plage le premier jour des vacances scolaires

Les PILOTES ont connu le chaos aujourd’hui alors que des carambolages ont fermé le M25 et le M1 après plusieurs accidents.

Et dans ce trafic se trouvaient les milliers de Britanniques qui ont frappé la plage le premier jour des vacances scolaires.

Trafic sur la M25 près de Sevenoaks après une collision entre plusieurs véhicules ce matin Crédit : Highways England

Les Britanniques ont rempli une plage dans le Dorset en profitant du dernier temps caniculaire Crédit : ©Graham Hunt

Ce matin, un incident impliquant un camion, deux camionnettes et deux voitures s’est produit avant 6 heures du matin sur la M26 près de Sevenoaks, ce qui a causé de graves retards.

La circulation a été bloquée de l’autre côté de l’autoroute en raison d’un incident distinct impliquant une voiture renversée, rapporte Kent Online.

Pendant ce temps, le chaos s’est poursuivi pour les conducteurs de la M1 dans le Leicestershire après un incident avec un camion et deux voitures.

La collision de trois véhicules s’est produite vers 15h15 cet après-midi et l’incident a été traité par Highways England, a confirmé la police du Leicestershire.

La M2 en direction est a également eu deux voies fermées aujourd’hui après un incident entre la jonction 3 et la jonction 4.

Aujourd’hui, des milliers de familles ont voyagé à travers le pays pour profiter du premier jour des vacances scolaires.

L’autoroute M5 près de Bristol a vu les voitures s’arrêter complètement avec une circulation dense alors que les gens se dirigeaient vers le sud pour les vacances d’été.

Les plages du Dorset étaient pleines de Britanniques profitant du dernier beau temps.

Des avertissements d’orage ont été émis pour presque tout le pays alors que les Britanniques sont confrontés à un lavage de trois semaines.

Trois jours d’alertes du Met Office sont en vigueur à partir d’aujourd’hui après des pluies torrentielles qui ont frappé les hôpitaux, les maisons et les stations de métro de Londres.

Les Britanniques ravagés par les inondations ont été avertis de se préparer à trois jours supplémentaires de misère orageuse – avec des vacances d’été très attendues en suspens.

Une série de nouveaux avertissements a été émis pour la pluie entre aujourd’hui et jeudi après l’averse de dimanche.

Toutes les alertes manquent la capitale – une nouvelle qui soulagera les Londoniens déjà confrontés à d’énormes perturbations. Celui d’aujourd’hui couvre une zone entre le Kent et l’East Sussex.

Demain, une partie du pays entre le nord de l’Écosse et le centre du Pays de Galles sera confrontée à des averses, tandis que mercredi, l’Écosse et certaines parties de l’Angleterre entre Carlisle et Worcester subiront un coup dur.

Et cette semaine, les météorologues ont prédit un temps venteux avec beaucoup de pluie cette semaine alors que le Royaume-Uni languit dans une zone de basse pression.

Jusqu’au milieu du mois prochain, nous risquons d’être battus par la pluie soufflée tout droit d’Islande.

Sarah Kent, du Met Office, a déclaré : « Les périodes ensoleillées de lundi matin laisseront place à des averses torrentielles dans l’après-midi.

« Ceux-ci seront lents, mais ils seront aléatoires. »

Un incident sur la M1 a entraîné la fermeture totale de l’autoroute Crédit : Highways England

Trafic intense sur la M5 près de Bristol alors que les gens se dirigent vers le sud pour le premier jour des vacances d’été Crédit : SWNS