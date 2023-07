Escapade aux Maldives à Rajinikanth : ambiance décontractée et promenade pieds nus sur la plage volent la vedette : voir la photo

La dernière photo de Rajinikanth prise lors de ses vacances aux Maldives le montre marchant pieds nus sur la plage, vêtu d’un t-shirt rouge décontracté et d’un short noir.

La superstar Rajinikanth a récemment pris un congé et s’est envolée pour les Maldives pour de courtes vacances. L’acteur de Darbar est arrivé aux Maldives la semaine dernière après avoir terminé le tournage de Lal Salaam. Il sera vu dans une apparition spéciale dans le film, qui a été réalisé sous la direction de sa fille, Aishwarya Rajnikanth. Maintenant, une nouvelle photo de l’acteur de ses dernières vacances a fait surface sur les réseaux sociaux. La photo montre Rajinikanth marchant pieds nus sur la plage, enfilant un t-shirt rouge décontracté et un short noir.

Les vacances de Rajinikanth aux Maldives

Alors que Rajinikanth atteignait les Maldives, l’analyste du commerce cinématographique Ramesh Bala a pris son compte Twitter et a partagé deux photos de la superstar depuis l’aéroport.

Alors que l’une des photos montre la star de Lingaa debout devant un avion de Sri Lankan Airlines avec un sac à bandoulière sur l’épaule, l’autre le montre toujours posant avec le personnel de la compagnie aérienne.

Voici la dernière photo de Rajinikanth dans un t-shirt rouge et un short noir :

Rajinikanth termine le tournage de Lal Salaam

Rajinikanth a récemment terminé le tournage de son apparition spéciale dans le réalisateur de sa fille Aishwaryaa Rajinikanth, Lal Salaam. On le verra jouer le rôle de Moideen Bhai dans le drame tant attendu. Récemment, Aishwaryaa a profité de son compte Instagram pour partager la nouvelle. Elle a laissé tomber des photos de l’acteur du plateau. Aishwaryaa a sous-titré les photos qui la présentaient, Rajinikanth, Vishnu Vishal et Jeevitha, « Faire un film avec vous est un miracle et vous êtes une pure magie appa .. #lalsalaam moideen bhai #anditsawrap pour LA SUPERSTAR. »

Le prochain de Rajinikanth, Geôlier

Ensuite, Rajinikanth ornera le grand écran du réalisateur de Nelson Dilipkumar, Jailer. Financé par la bannière Sun Pictures, le drame très attendu verra Mohanlal, Jackie Shroff, Shiva Rajkumar, Sunil, Ramya Krishnan, Tamannaah Bhatia, Mirnaa Menon, Yogibabu et Vinayakan dans des rôles clés.

Les créateurs de Jailer ont récemment dévoilé le deuxième single du film, Hukum. Le morceau a été marqué par composé par Anirudh Ravichander. Jailer devrait sortir le 10 août.

Rajinikanth a également signé son prochain avec le cinéaste TJ Gnanavel. On ne sait pas grand-chose de ce drame qui n’a pas encore de titre à ce stade.