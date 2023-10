Escanaba Girls XC remporte l’Escanaba Elks Invitational | Actualités, Sports, Emplois

ESCANABA — Aucun des coureurs de cross-country des garçons Gwinn n’est assez vieux pour se souvenir de la dernière fois que leur programme a remporté une compétition.

Les Modeltowners ont changé cela ici vendredi en devançant Manistique 24-31 pour le titre à l’Escanaba Elks Invitational, qui est considéré comme leur première victoire depuis 1992 lorsqu’ils ont été couronnés champions Upper Peninsula Class AB.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois que Gwinn a remporté une compétition de cross-country », » a déclaré l’entraîneur adjoint des Modeltowners, Peter Anderson. « Nous avons toujours eu 3-4 coureurs, mais nous n’avons jamais eu de cinquième. Nous nous serions bien classés dans d’autres compétitions si nous avions eu un cinquième coureur. C’est un véritable coup de pouce pour notre programme. Ce sera amusant pour eux de le ramener (la plaque du championnat) à la maison.

Les filles d’Esky ont dominé Manistique 17-38 pour leur première victoire cette saison.

La junior Alisha Mabie a remporté les honneurs en parcourant le parcours de 3,1 milles de l’Escanaba Country Club avec un record personnel de 20 minutes et 50,4 secondes pour son troisième triomphe cette saison par cet après-midi nuageux, venteux et froid.

« C’est génial de s’arrêter 21 minutes » dit-elle. «J’en suis très content. Je pense que l’excitation s’est transmise depuis mardi (une victoire à Flat Rock). Ce fut une bonne préparation pour la GNC (Great Northern Conference meet). C’est aussi excitant de gagner en équipe.

Mabie a été suivie par ses camarades de classe Grace Hamlin (23:54,9) et Mary Hook (24:34,2) et la junior Manistique Calista Watchorn (24:42,7).

Le junior Manistique Ben Gilroy (18:27,7) a devancé le junior Esky William Wiese d’un pas pour le titre chez les garçons. Ils ont été suivis par le senior d’Esky Ben Smith (18: 39,7) et l’étudiant de première année Andrew Junttila (19: 02,9).

«J’ai à peine réussi à y arriver» a déclaré Gilroy, qui a également remporté le titre de classe BC lors de l’invitation du Mackinac Club à Mackinaw City le 28 septembre. «Je l’ai eu en 0,1 seconde. J’adore ce cours. Il fait un peu plus frais aujourd’hui que d’habitude, mais nous sommes en octobre. Je me sens plutôt confiant, même si je ne savais pas si j’allais le rattraper car il était très loin devant (environ 50 mètres). Une fois que j’ai réalisé où nous en étions sur le parcours, je me suis dit : « Je vais tout donner et voir si je peux le rattraper ». Cela a été une saison étrange parce qu’il faisait si chaud.

L’entraîneur Scott Dykema était globalement satisfait du déroulement de la compétition.

« C’était un gros record personnel pour Alisha », il a dit. « Tout le monde a perdu du temps. C’était une bonne journée. Les filles sont toutes excitées et prennent confiance. C’est dommage que William n’ait pas gagné. Nous lui avons crié « Ben arrive », mais William ne nous a pas entendu ni vu à temps. La distance de deux milles de William était bonne. Il était sur la bonne page. Les gars s’améliorent également. Zander Bowden s’est amélioré de sept minutes par rapport au début de l’année.

«Beaucoup d’équipes ont abandonné à cause du retour à la maison. C’est génial que certaines équipes ne se soient pas présentées d’une manière ou d’une autre. Cela a donné à certains des plus petits programmes une chance de briller. Cela a fait la rencontre.

Garçons

Gwinn 24, Manistique 31. Escanaba, Carney-Nadeau, Powers North Central, Escanaba Holy Name NTS.

Top cinq — 1, Ben Gilroy, Manistique, 18:27,7 ; 2, William Weise, Escanaba 18:27.8 ; 3, Ben Smith, Escanaba, 18 : 39,7 ; 4, Andrew Junttila, Escanaba, 19:02.9 ; 5, Michael Rexford, Saint Nom, 19:08.1.

Filles

Escanaba 17, Manistique 38, Pouvoirs Centre-Nord NTS.

Top cinq — 1, Alisha Mabie, Escanaba, 20:50,4 ; 2, Grace Hamlin, Escanaba, 23:54.9 ; 3, Mary Hook, Escanaba, 24:34.2 ; 4, Calista Watchorn, Manistique, 24:42.7 ; 5, Sophia Weaver, Escanaba, 25:34.6.







