Escalier Roubancho / ETHNOS | ArchQuotidien

© Keishin Horikoshi /SS

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

1177 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Architectes principaux :



Tatehito Sakurai



© Keishin Horikoshi /SS

Description textuelle fournie par les architectes. Nous avons eu l’opportunité de concevoir un immeuble locatif près de la gare de Yotsuya comme troisième projet après « ESCALIER Gobancho » et « ESCALIER Kojimachi » que nous avons conçus dans le passé.

© Keishin Horikoshi /SS

Section Perspective

Diagramme

© Keishin Horikoshi /SS

Nous avons toujours cherché à réaliser à la fois des aspects commerciaux et sociaux pour les immeubles de petite et moyenne taille qui constituent une grande partie de la ville, mais cette fois-ci, nous avons pu réaliser ce que nous n’avions pas pu réaliser dans les deux projets précédents en raison des économies d’échelle et de la coopération du promoteur et du constructeur.

© Keishin Horikoshi /SS

Plans

© Keishin Horikoshi /SS

Le volume traverse en avant et en arrière entre les côtés ouest et nord, créant un balcon qui constitue une zone intermédiaire et contribue au potentiel commercial du bâtiment.