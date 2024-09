ESC 2024 : Le dépistage massif de la FA par ECG associé à un biomarqueur d’insuffisance cardiaque ne prévient pas l’AVC chez les patients âgés

Dépistage de masse de la fibrillation auriculaire (FA) à l’aide électrocardiographie (ECG) L’association d’un biomarqueur d’insuffisance cardiaque ne prévient pas l’AVC ischémique ou systémique chez les personnes âgées de 75 à 76 ans sur une période de suivi de cinq ans. Cependant, le biomarqueur en question peut améliorer la prédiction des personnes présentant un faible risque d’AVC ischémique et d’embolie systémique au-delà de l’ECG à dérivation unique chez les personnes âgées soumises à un dépistage de masse de la FA.

C’est ce que révèle une étude de dernière minute présentée lors du récent congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) (30 août-2 septembre, Londres, Royaume-Uni).

« Nos résultats ne soutiennent pas cette méthode de dépistage systématique de la FA chez les personnes âgées, mais ils indiquent qu’il pourrait être prudent de ne pas concentrer les efforts de dépistage sur les personnes présentant de faibles niveaux de NT-proBNP. [N-terminal pro-B-type natriuretic peptide]« Bien que cela doive être confirmé par d’autres études », a déclaré Katrin Kemp Gudmundsdottir (Institut Karolinska, Stockholm, Suède), auteur principal de l’étude STROKESTOP II. « Les personnes présentant un faible taux de biomarqueurs présentaient un risque plus faible de développer une FA au cours du suivi de cinq ans ainsi qu’un accident vasculaire cérébral ou une embolie systémique par rapport au groupe témoin et aux personnes présentant des taux de biomarqueurs plus élevés. »

À l’échelle internationale, la plupart des directives sur la FA recommandent actuellement un « dépistage opportuniste » de la FA chez les personnes âgées de 65 ans et plus, et un traitement anticoagulant oral chez les personnes présentant un risque élevé d’accident vasculaire cérébral. L’ESC recommande également un dépistage ECG systématique pour détecter la FA chez les patients âgés de 75 ans ou plus, ou chez ceux présentant un risque élevé d’accident vasculaire cérébral. On pense également que l’ajout de biomarqueurs pourrait améliorer la précision du dépistage, et les recherches suggèrent que le NT-proBNP, un marqueur de la santé cardiovasculaire, est un puissant prédicteur de la FA incidente et de l’accident vasculaire cérébral.

En 2020, les résultats du dépistage de base de l’essai STROKESTOP II ont montré que le NTproBNP peut être utile comme outil de stratification pour le dépistage de la FA, et que les personnes présentant un NTproBNP élevé pourraient bénéficier d’un dépistage plus intensif.

STROKESTOP II, un programme de dépistage de masse de toutes les personnes de 75 à 76 ans de la région de Stockholm en Suède, a recruté 28 712 personnes nées entre 1940 et 1941 pour déterminer si le fait d’être invitées à se faire dépister réduirait le risque d’événements thromboemboliques par rapport à un groupe témoin de patients non invités à se faire dépister. Les analyses des personnes invitées à se faire dépister comprenaient des adultes qui se sont présentés au dépistage ainsi que ceux qui ne s’y sont pas présentés.

Les participants ont été randomisés selon un ratio de 1:1 pour être invités soit au dépistage de la FA (13 905 patients) soit au groupe témoin (13 884) – après exclusion des personnes décédées ou ayant émigré. Parmi les personnes invitées au dépistage, 6 843 (49 %) ont accepté l’invitation. Environ 53 % de ces patients étaient des femmes.

Des échantillons de sang ont été prélevés chez les participants sans FA connue auparavant et leurs niveaux de NTproBNP ont été analysés, puis ils ont été stratifiés en risque élevé (≥ 125 ng/L de NTproBNP) et faible risque (

Au final, une nouvelle FA a été détectée chez 2,4 % (165 sur 6 843) de tous les participants à qui un traitement anticoagulant oral a été proposé, selon les données de résultats recueillies auprès des registres nationaux suédois. De plus, après un suivi médian de cinq ans, aucune différence n’a été constatée dans le risque d’accident vasculaire cérébral ou de coagulation entre le groupe d’intervention (comprenant les participants invités qui ont participé ou non au dépistage) et le groupe témoin.

D’autres sous-analyses ont révélé que le risque d’accident vasculaire cérébral ou de caillots sanguins était 41 % inférieur chez les participants présentant de faibles niveaux du marqueur d’insuffisance cardiaque NTproBNP par rapport au groupe témoin (0,61 contre 1,03 événement pour 100 ans à risque). Dans le groupe à haut risque composé de personnes présentant des niveaux élevés de NTproBNP, les individus avaient plus du double de risque de développer une nouvelle FA au cours des cinq années, et le risque d’accident vasculaire cérébral ischémique ou d’embolie systémique était 57 % plus élevé que dans le groupe à faible risque (0,95 contre 0,61 événement pour 100 ans).

« La participation à l’étude de dépistage a été plus faible que prévu et cela pourrait avoir nui aux résultats », a conclu Kemp Gudmundsdottir. « D’autres études sont nécessaires et il semble raisonnable de concentrer les efforts de dépistage sur les personnes les plus à risque et de réduire potentiellement l’incidence des accidents vasculaires cérébraux évitables. »