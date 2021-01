La plate-forme de médias sociaux Minds a dû supprimer les « fonctionnalités majeures » de son application Android après avoir reçu un avertissement effrayant de Google. Son co-fondateur a déclaré que des plans pour une infrastructure résistante à la censure sont en préparation.

Dans un message publié vendredi soir, Bill Ottman a déclaré que Minds avait reçu un « Avertissement 24 heures » depuis le Google Play Store. Cela les a forcés à soumettre une version mise à jour de l’application, basée sur « Solution provisoire et développeurs ninja », qui a supprimé la fonctionnalité de recherche, de découverte et de commentaires.

Big Tech se déplace pour tuer le prochain rival. "Google Play a envoyé à Minds un avertissement de 24 heures."#la censure https://t.co/YWS8Yc26bk pic.twitter.com/mmnhMFXKhV – Emil OW Kirkegaard (@KirkegaardEmil) 15 janvier 2021

« Je sais. Nous ne sommes pas satisfaits et allons travailler pour quelque chose de mieux », Dit Ottman. « Ce qui se passe sur Internet avec les principaux fournisseurs alimente autant que tout autre chose », il ajouta.

Opérant depuis 2015, Minds a été conçu comme une plate-forme de médias sociaux communautaire basée sur la blockchain qui ne monétiserait pas les données des utilisateurs, mais permettait à la place la liberté d’expression. Le magazine Wired l’a décrit comme le «Anti-Facebook».

Ottman a conseillé aux utilisateurs de télécharger l’application directement depuis Minds si possible. « Si vous êtes sur Apple, partez si vous êtes intelligent, » il a dit.

Quant à aller de l’avant, il a dit un plan pour «Infrastructure totalement résistante à la censure» arrive bientôt, et que Minds a « Plusieurs modules d’échappement prêts à l’emploi » si Amazon se déplace contre eux.

Les commentaires d’Ottman faisaient clairement référence à ce qui est arrivé à Parler. La plate-forme de médias sociaux pour la liberté d’expression a attiré des dizaines de milliers d’utilisateurs purgés de Twitter à la suite des troubles du 6 janvier au Capitole américain – pour être banni des magasins Google et Apple, puis entièrement retiré d’Internet après Amazon Web Les services (AWS) leur ont refusé l’accès au cloud. Les dirigeants de Parler ont révélé plus tard que d’autres vendeurs se sont également précipités pour quitter le navire, les laissant incapables de fonctionner entièrement.

Ceux qui se plaignaient de la montée de la censure se sont généralement fait dire que le premier amendement à la Constitution américaine ne s’appliquait pas aux entreprises privées et que les gens devraient « Construire leur propre » plates-formes en cas de désaccord. L’arrêt de Parler a montré que cela est presque impossible lorsque les principaux acteurs contrôlent l’infrastructure Internet elle-même.

Les médias traditionnels et les plateformes technologiques s’en sont pris à Parler, Gab, Minds et Telegram pour avoir prétendument « extrème droite » utilisateurs et autoriser « discours de haine » comme contenu. Dans le cas de Parler, l’ultimatum d’Amazon exigeait des politiques de modération qu’ils approuveraient afin d’éviter le retrait d’AWS.

Dans un procès accusant Amazon de rupture de contrat, de violations des lois antitrust et de diffamation, Parler a fait valoir que c’était un prétexte et a révélé que le personnel d’Amazon avait cherché à savoir si le président américain Donald Trump – fraîchement banni de Twitter et exclu de Facebook – avait mis en place un compte sur la plateforme.

