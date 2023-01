‘Es-tu là Dieu? C’est moi, la bande-annonce du film de Margaret reste fidèle au livre

Le livre qui a enseigné à de nombreux membres de la génération X les règles et le tristement célèbre chant “Nous devons, nous devons, nous devons augmenter notre buste” devient un film. Le roman pour jeunes adultes de Judy Blume de 1970 Are You There God? C’est moi, Margaret a sorti sa première bande-annonce jeudi, et le bref aperçu montre que le film reste assez fidèle au livre.

Margaret Simon, élève de sixième année, s’occupe de grandir sans religion en raison du mariage interconfessionnel de ses parents, et tombe sur la puberté, en apprenant sur les menstruations, le développement des seins et d’autres problèmes de puberté.

La bande-annonce plonge directement dans ces moments mémorables, y compris un club secret qui oblige la Margaret non développée à porter un soutien-gorge. Une autre scène révèle l’embarras d’acheter des serviettes hygiéniques à un commis masculin. La bande-annonce comprend même le tristement célèbre chant “Nous devons, nous devons, nous devons augmenter notre buste” et l’exercice qui l’accompagne. (Spoiler pour les enfants d’aujourd’hui qui pourraient avoir la même idée que nous, les enfants des années 70 : ça ne marche pas.)

Abby Ryder Fortson, 14 ans, joue Margaret. Kathy Bates joue sa grand-mère et Rachel McAdams joue sa mère, avec Benny Safdie jouant son père. Les fans du livre seront probablement ravis de voir que le film a conservé le cadre des années 70, avec tous ses charmes et ses défis. La bande-annonce reste même dans le temps musicalement, car elle est réglée sur le hit de 1970 de George Harrison, What Is Life?

Auteur Judy Blume Raconté Aujourd’hui, l’adaptation cinématographique est “merveilleuse”, ajoutant : “Combien d’auteurs peuvent dire : “Je pense que ce film est meilleur que le livre” ?”

Le film devrait sortir en salles le 28 avril 2023, un retard par rapport à sa date de sortie initiale à l’automne 2022.