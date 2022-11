Es-tu en train de me mentir ? ! Des buts en abondance propulsent les Rockets de Kelowna à vaincre Prince George

Ce fut une folle soirée à Prospera Place mercredi 9 novembre alors que les Rockets de Kelowna ont battu les Cougars de Prince George 8-6.

Le match comportait quatre matchs nuls et les Rockets reprenaient la tête à quatre reprises. Prince George n’a jamais mené le match.

À peine 3:17 dans le match, le capitaine des Rockets, Colton Dach, a commencé le score avec son deuxième de la saison. Plus tard dans la période, l’attaquant Gabriel Szturc a trouvé le fond du filet pour la septième fois cette saison pour donner une avance de 2-0 aux Rockets. Mais avant la fin du premier, Prince George a réduit le déficit de moitié lorsque Chase Wheatcroft a marqué son 11e but de la campagne.

Les deux équipes ont ensuite échangé deux buts chacune, avec deux de l’attaquant des Rockets Adam Kydd pris en sandwich entre les buts du meilleur buteur des Cougars Koehm Ziemmer marquant son 14e but de l’année et Wheatcroft marquant son deuxième but du match.

C’était 4-3 Rockets en 40 minutes.

Et si sept buts en deux périodes ne suffisaient pas, sept autres buts ont été marqués en troisième période seulement.

Un peu moins de sept minutes après le début de la troisième, le défenseur des Rockets et espoir hautement classé Caden Price a marqué son deuxième de la saison, donnant à Kelowna une avance de 5-3. Prince George est revenu en trombe pour égaliser une fois de plus, marquant deux fois en 86 secondes.

Les Rockets ont repris la tête pour la troisième fois du match lorsque Kydd a réussi le tour du chapeau, mais à peine une minute et demie plus tard, les Cougars ont de nouveau égalé le match lorsque Noah Boyko a trouvé le fond du filet.

À moins de cinq minutes de la fin du match, les Rockets ont mis le match de côté pour de bon lorsque Rilen Kovacevic a marqué son cinquième de l’année, donnant à Kelowna une avance de 7-6.

Dach a mis le clou dans le cercueil lorsqu’il a marqué son deuxième du match dans le filet vide au cours des deux dernières minutes.

Kydd a également obtenu deux passes décisives dans le match, se terminant par une soirée à cinq points. L’attaquant Andrew Cristall a également marqué cinq points en récoltant cinq passes.

Six Rockets au total ont eu des nuits multipoints.

Le gardien de but de Kelowna, Taylor Boyko, a effectué 22 arrêts dans la victoire.

Avec la victoire, Kelowna a amélioré sa fiche à 6-7-1-0 cette saison. Ils occupent toujours le quatrième rang de la division Colombie-Britannique et le huitième de la Conférence de l’Ouest.

Les Rockets ont maintenant quelques jours de congé avant de se rendre à Kamloops pour affronter les Blazers samedi soir (12 novembre). Kelowna a remporté le premier des 10 affrontements de la saison contre Kamloops samedi dernier (5 novembre) avec une victoire de 3-1 à domicile. La mise au jeu est prévue pour 19 h au Sandman Centre de Kamloops.

