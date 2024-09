Es Devlin sur le dessin de 50 personnes déplacées de leur pays d’origine pour son installation à Londres

Congrégation d’Es Devlin, une installation de portraits à Londres

Des mois après elle boîte de pluie ‘Surfacing’ est apparu à Art Bâle 2024, Es Devlin revient avec la Congrégation. Dans un conversation avec designboom avant le dévoilementelle déballe son récent grand format installation composé de cinquante portraits de cinquante personnes déplacées, celles qui ont été contraintes de quitter leur pays à cause des guerres et des conflits. Elle l’a créé avec le Royaume-Uni pour le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et l’installation est une exposition d’œuvres collectives. dessinsune allusion à son titre Congrégation. Il se déroulera à l’intérieur de l’église St Mary Le Strand à Londres entre le 4 et le 9 octobre 2024, à temps pour la Frieze London 2024.

Ces illustrations sont accompagnées de représentations chorales publiques dans les environs du Strand, à l’extérieur du Courtauld, à 19 heures chaque soir (sauf le lundi). Cinquante portraits de personnes déplacées sont disposés sur plusieurs niveaux à l’intérieur de l’église. Ils sont dessinés à la craie et au fusain sur du carton, et chaque portrait tient une boîte vide. Es explique à designboom que dès le début de l’exposition, celle qu’Ekow Eshun a organisée en collaboration avec le King’s College de Londres et en partenariat avec The Courtauld, cinquante peintures lumineuses qu’elle a elle-même réalisées sont projetées sur la boîte sous forme d’animations, la remplissant d’objets spécifiques qui sont chère à ses sujets.



toutes les images avec l’aimable autorisation d’Es Devlin | photo de Daniel Devlin

Portrait Installation à l’intérieur de l’église St Mary Le Strand à Londres

Lors de notre conversation avec Es Devlinle artiste anglais nous dit qu’elle veut que Congrégation soit une performance, un spectacle. Les visiteurs qui réserver des billets (plus ici) regardez une séquence de film projetée réalisée avec la cinéaste Ruth Hogben et le chorégraphe Botis Seva. Les boîtes vides des cinquante portraits accueillent d’abord le danseur Joshua Shanny-Wynter, tandis que les spectateurs écoutent les voix des personnes déplacées qui envahissent l’église St Mary Le Strand dans le cadre de la séquence sonore composée par Polyphonia. Il y a une installation sonore qui présente la poésie du poète originaire de Kinshasa JJ Bola, également présent dans les portraits, ainsi que des extraits de Recomposé par Max Richter : Les Quatre Saisons de Vivaldi.

L’installation d’Es Devlin à Londres a également commencé par un mot. En octobre 2022, Suella Braverman, alors ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, a décrit les demandeurs d’asile voyageant sur de petits bateaux vers la côte du Kent comme un « problème ». ‘invasion.’ L’artiste a ressenti une dissonance qu’elle ne pouvait pas comprendre. Elle a demandé au HCR de l’aider à comprendre, et ils lui ont montré les données sur les personnes déplacées. Elle a découvert que 75 pour cent des 176 millions de personnes déplacées dans le monde viennent principalement d’Ukraine, du Soudan du Sud, d’Afghanistan, de Syrie et du Venezuela. « Ils m’ont montré les données et j’ai pensé qu’il devait y avoir des structures de séparation, des structures d' »altérité », que nous devions examiner. » elle partage avec designboomet regarder cette altérité est exactement ce qu’elle a fait.



Congrégation d’Es Devlin, son installation londonienne avec des dessins de 50 personnes déplacées | photo de Tayo Shonibare

50 personnes déplacées s’ouvrent à Es Devlin pour se rassembler

Cinquante étrangers avec cinquante histoires, dessinés par une artiste dans son atelier londonien. UK pour le HCR a informé les sujets et l’artiste de ce qui se passe : ils franchissent ses portes seuls ou avec une personne chargée de la protection, et Es Devlin ne connaît que leur prénom et rien d’autre. Elle ne sait pas comment ils sont arrivés à Londres ni ce qui leur est arrivé. Elle accepte à une condition : tout le monde porte un costume ou s’habille comme s’il s’agissait d’une occasion formelle. « Je l’ai fait parce que je voulais déstabiliser mes idées préconçues, mes jugements et mes préjugés. Je voulais commencer par rencontrer un visage. explique-t-elle à designboom. Un à un, ils entrent dans son atelier et s’assoient devant elle.

C’est calme. Personne ne parle. Tous les deux écoutent simplement La recomposition par Max Richter des Quatre Saisons de Vivaldi jouer en arrière-plan. Dans l’accalmie des violons, ils se regardent directement dans les yeux sans parler, pleurant parfois simplement en écoutant, en regardant et en étant dans la solitude présente. Lorsque l’enregistrement atteint piste 14, Ombre 1Es Devlin met les pistes en pause. Elle prend le micro et dit : ‘Parle-moi de toi.’ Pendant cinq mois, entre avril et août 2024, une cinquantaine de déplacés se sont ouverts à Es Devlin. Ils lui ont raconté qui ils étaient, ce qu’ils avaient vécu et comment ils avaient été contraints de quitter leur pays d’origine et de se réinstaller dans un pays étranger, aboutissant à une installation à grande échelle à Londres.



St Mary Le Strand à Londres accueille l’installation d’Es Devlin, Congrégation

À un moment donné de notre entretien, Es Devlin admet qu’elle n’aime pas le mot « réfugié ». « On a commencé à accumuler des associations qui ne sont pas utiles », dit-elle à designboom. « Je cherchais de nouveaux mots et j’ai pensé : qu’en est-il de ceux qui apportent des cadeaux, comme les trois rois ? Et si nous commencions à regarder cette communauté sans crainte quant à ce qu’elle va prendre, mais avec enthousiasme quant à ce qu’elle apportera ? Nous pourrions voir n’importe qui naître de cette façon. Toute nouvelle naissance migre de la pré-vie à la vie en passant par l’utérus – elle est toujours en voyage. Vont-ils apporter des cadeaux, ou vont-ils en prendre ? Nous ne savons pas s’ils viennent par une voie de naissance ou sur un petit bateau. Regardons les gens comme ça.

Dans une série de cinquante portraits et une installation à grande échelle à Londres, les visiteurs se promènent dans l’église St Mary Le Strand, rencontrent les personnes déplacées et apprennent leurs histoires. Comme Es Devlin le partage avec designboomils ne rencontrent personne ; ils rencontrent un dessin d’une personne. Néanmoins, les visiteurs peuvent entendre leurs voix sous forme de narration et lire leurs expériences sous forme d’essais à la première personne dans le livre qui l’accompagne. Pour l’artiste, c’est comme une réunion, mettre la table pour le dîner et se demander qui va s’entendre avec qui. « Je présente cinquante membres de ma communauté à Londres à cette nouvelle communauté de téléspectateurs », elle admet le designboom, et dans notre conversation ci-dessouselle nous accorde son temps pour comprendre comment sa Congrégation a pris vie.



le spectacle projette des peintures lumineuses animées sur les boîtes vides que tiennent les sujets

ENTRETIEN AVEC ES DEVLIN

designboom (DB) : Nous lisions le projet et avons vu que Congregation est une collaboration avec le HCR. Ce partenariat dure-t-il depuis la dernière fois que nous nous sommes vus à Art Basel 2024 ?

Es Devlin (ED): Cela a en réalité commencé le 24 février 2022, avec la guerre en Ukraine. À l’époque, je travaillais sur l’œuvre devant la Tate Modern, où je dessinais 243 Londoniens qui sont plus que des humains. J’ai dessiné 243 espèces de Londres et je travaillais avec le Wildlife Trust. À la fin de ce projet, j’ai changé. J’avais observé les espèces de Londres en détail pendant quatre mois, sans beaucoup dormir, juste en dessinant. J’ai senti ma main atteindre cette porosité entre mes veines et celles d’une aile de chauve-souris, entre ma peau et les écailles du dos d’un lézard, entre la forme de mes jointures et celle d’une aile d’oiseau. J’ai remarqué qu’au même moment, cette guerre dévastatrice éclatait en Ukraine, et notre pays semblait soudainement montrer une porosité envers le peuple ukrainien, ce que je n’avais jamais ressenti auparavant.

Nous avons récemment ressenti une sorte de fragilité dans notre discours sur l’identité, en relation avec le Brexit et l’Europe, et cela a semblé être un changement rafraîchissant de ton et d’intention au niveau national. J’ai cependant commencé à ressentir une dissonance, car le discours devenait de plus en plus fort. En octobre 2022, Suella Braverman, notre ministre de l’Intérieur de l’époque, a utilisé des mots comme « invasion » de petits bateaux sur la côte du Kent. J’ai trouvé une vraie dissonance que j’essayais de concilier. Comment, d’un côté, suis-je en train de lire un article qui célèbre les écoles accueillant des milliers de personnes venant d’Ukraine, et pourtant les gens venant de Syrie et d’Afghanistan sur de petits bateaux sont des « envahisseurs » ? Je n’ai pas compris. J’avais besoin d’aide. Alors, je suis allé voir le HCR et j’ai dit : « S’il vous plaît, aidez-moi à comprendre. »



Shika Thibault en séance portrait avec Es Devlin pour son installation à Londres | photo de Daniel Devlin

ED (suite) : Ils m’ont montré les données et m’ont dit que sur toutes les personnes déplacées, qui sont actuellement au nombre de 176 millions dans le monde, 75 % viennent de cinq pays. Il s’agit de l’Ukraine, du Soudan du Sud, de l’Afghanistan, de la Syrie et, étonnamment, du Venezuela, dont je n’étais pas au courant. Parmi eux, 40 % sont hébergés dans seulement cinq pays, dont l’Iran, la Turquie, la Jordanie et la Colombie. Je me suis dit : d’accord, vous avez six millions de personnes déplacées d’Ukraine et six millions de Syrie. Pourquoi ne ressent-on pas la même porosité envers les Syriens, par exemple ?

Lorsque vous entrez dans les détails, vous avez trois millions de personnes déplacées en provenance d’autres pays, dont l’Érythrée et la Somalie. Ils m’ont montré les données et j’ai pensé qu’il devait y avoir des structures de séparation – des structures d’« altérité » – que nous devions examiner. Après avoir dessiné ces animaux et tant appris, j’ai pensé qu’il valait mieux commencer à dessiner pour apprendre. J’ai réalisé le projet pour percevoir, dessiner et découvrir mes propres structures de séparation, mes propres préjugés. Donc, avec le HCR — et pour répondre à votre question —, c’est comme ça que le projet a commencé.

DB : Et que s’est-il passé ensuite ?

ED : Le HCR a alors accepté les portraits. Ils m’ont présenté à 50 personnes de 28 pays. Ils ont choisi des personnes qui, selon eux, seraient appropriées pour cette rencontre. Chaque personne a été informée que la rencontre avait lieu avec un inconnu, ils savaient donc que lorsqu’ils arriveraient à ma porte, je ne connaîtrais que leur prénom. Je ne sais rien d’autre d’eux, d’où ils viennent, s’ils sont arrivés il y a six mois sur un petit bateau ou il y a 60 ans à bord d’un Kindertransport. Je ne savais rien du tout. Tout ce que je savais, c’est qu’à un moment donné, ils étaient venus chercher refuge à Londres, mais c’est tout ce que je savais, et les circonstances étaient très diverses.



Trinh Tu en séance de portraits avec Es Devlin pour Congregation, son installation à Londres | photo de Daniel Devlin

ED (suite) : L’idée a fonctionné de la manière suivante : ils étaient assis, souvent avec une personne chargée de la protection du HCR, ou parfois seuls, dans mon studio, dans cette même pièce. J’ai donné à chaque personne la même boîte vide. J’ai joué le même morceau de musique, Les Quatre Saisons de Max Richterdonc nous ne parlerions pas. Nous n’avons pas parlé du tout. Je leur ai demandé de me regarder droit dans les yeux, ce qui est assez difficile, même pour nous maintenant dans cette interview. Il n’est pas facile de soutenir le regard d’un autre, quel qu’il soit. En train de dessiner, nous nous mettions parfois tous les deux à pleurer, juste à cause de la musique et en nous regardant.

Ce que j’ai découvert – un peu comme avec les animaux – c’est que si vous vous arrêtez vraiment et regardez un autre être vivant, à la fin, si vous méditez dessus, vous percevez dans cet être un microcosme de l’univers entier. J’ai vraiment perçu cela et j’avais l’impression d’être en présence de quelqu’un qui englobait l’univers tout entier. J’ai ressenti cela à propos des sauterelles lorsque je les dessinais, même si elles provenaient de photographies, et c’était plus lointain parce que je commençais juste à m’intéresser à la géométrie. Mais c’est dans la géométrie de leurs formes que j’ai ressenti cet infini.

Je dessinais les gens, la présence du regard avec la musique, Quatre saisonset la lumière du soleil passant sur leurs visages pendant que je les illustrais. A 44 minutes sur la piste de Max Richter, mon alarme sonnait. J’arrêtais la piste, je prenais le micro et je disais : « Parlez-moi de vous ». Il y avait un sentiment de soulagement des deux côtés. Ils avaient désespérément envie de raconter leur histoire, et j’avais désespérément envie de l’entendre. Le portrait restait là, comme s’il disait : « Pourquoi vous êtes-vous concentré sur ceci alors qu’il s’agit uniquement de cela ?