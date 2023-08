Erykah Badu accuse Beyoncé d’avoir volé son chapeau signature

Même Erykah a influencé d’une manière ou d’une autre le chapeau « Formation », cette conversation date d’environ sept ans et trois albums trop tard ! Le chapeau noir à larges bords d’origine était si emblématique qu’il vendu 27 000 $ dans une vente aux enchères caritative.

Les origines du célèbre chapeau étaient plutôt un heureux accident. Zerina Akersle styliste qui a remporté un Emmy pour la conception de costumes sur Le noir est roidit Vogue du moment où ce chapeau a changé sa vie.

« Quand j’ai fait mes essayages, j’ai montré à l’équipe les looks que j’avais et il y a eu ce moment où nous mettions ce chapeau sur le modèle ajusté et il était trop grand. Le chapeau n’arrêtait pas de tomber sur son visage. Je continuais à le repousser et il tombait toujours sur ses yeux. Je pensais que c’était plutôt cool », se souvient-elle.

« C’est devenu le seul look que j’ai créé dans cette vidéo, mais ce chapeau est devenu un véritable symbole. C’était un peu une révolution, ou le symbole d’une époque dans laquelle on entrait. C’est devenu un look que les gens ont recréé. Ce moment me survivra probablement.