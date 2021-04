L’éruption volcanique Geldingadalir / Meradalir en Islande produit environ deux fois plus de pollution gazeuse aujourd’hui que lorsqu’elle a commencé le 19 mars.

Trois nouveaux cratères se sont formés les 4, 5 et 10 avril et les quatre cratères en éruption sont maintenant le long d’une ligne d’environ un kilomètre de long et pourraient durer des mois, voire des années.

Il est devenu une attraction touristique populaire et les scientifiques surveillent constamment afin de garder les gens aussi en sécurité que possible.