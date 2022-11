Éruption du volcan Mauna Loa : les satellites capturent des vues saisissantes depuis l’espace

Le plus grand volcan actif de la planète vient de délivrer un message “ne m’oubliez pas” au monde. Le Mauna Loa d’Hawaï est en éruption pour la première fois depuis 1984, et les yeux dans l’espace regardent l’action se dérouler.

L’éruption du Mauna Loa a commencé tard dimanche soir. Institut coopératif pour les études sur les satellites météorologiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration a tweeté une vue du satellite d’observation de la Terre GOES-West En Lundi. Le GIF montre l’activité thermique du volcan comme une émeute de jaune et de rouge avec le mouvement d’un nuage de cendres et de débris.

NOAA partagé un autre regard de l’espace qui met en évidence la signature thermique du volcan et la libération de dioxyde de soufre du sommet.

Le sommet du Mauna Loa est situé dans le parc national des volcans d’Hawai’i. Il y a eu des signes que le volcan devenait agité. Le service des parcs nationaux fermé le sommet en raison de l’augmentation de l’activité sismique au début d’octobre. Les grondements sismiques peuvent indiquer qu’un volcan se prépare à entrer en éruption. Le NPS a depuis fermé d’autres parties du parc près du Mauna Loa en raison de l’éruption.

Le United States Geological Survey a capté une intrigante vue de l’éruption depuis le sommet du volcan à l’aide d’une caméra thermique.

Une caméra de recherche positionnée sur le bord nord du volcan a aperçu l’éruption au moment où elle s’est produite. Un spectaculaire GIF accéléré de 24 heures vous permet de suivre le processus au fur et à mesure qu’il passe du calme à l’actif.

USGS



Les chercheurs garderont un œil sur le Mauna Loa. “La lave jaillit toujours du sommet et déborde de la caldeira. Aucune menace pour les zones peuplées actuellement”, L’USGS a signalé. Les résidents d’Hawaï peuvent suivre les mises à jour d’urgence ici.

C’est un volcan imprévisible. “Sur la base d’événements passés, les premiers stades d’une éruption du Mauna Loa peuvent être très dynamiques et l’emplacement et l’avancée des coulées de lave peuvent changer rapidement”, L’USGS a dit. L’agence a également averti que les vents peuvent transporter des gaz volcaniques, des cendres fines et de fines fibres de verre volcanique sous le vent.

La technologie de surveillance par satellite a parcouru un long chemin depuis la dernière éruption du Mauna Loa. Le volcan avait connu sa plus longue période de calme dans l’histoire enregistrée, mais cette période de calme a maintenant pris fin. Le Mauna Loa est réveillé.