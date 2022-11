Éruption du Mauna Loa: les habitants d’Hawaï doivent se préparer à l’évacuation au milieu des avertissements de gaz et de cendres | Nouvelles du monde

Les personnes vivant sur les pentes du volcan Mauna Loa sur la grande île d’Hawaï ont été invitées à se préparer au pire des cas alors qu’il continue d’éclater et de cracher des cendres volcaniques dans l’air.

Des vagues de lave orange et rougeoyante s’écoulent du plus grand volcan actif du monde lors de sa première éruption en 38 ans et les responsables ont dit aux habitants d’être prêts à évacuer si des coulées de lave commençaient à se diriger vers des zones peuplées.

Bien que l’éruption du Mauna Loa ne mette pas immédiatement en danger les villes, l’US Geological Survey a averti les quelque 200 000 personnes de la Grande Île qu’une éruption “peut être très dynamique, et que l’emplacement et la progression des coulées de lave peuvent changer rapidement”.

Le gouverneur David Ige a déclaré: “Les coulées de lave ne menacent aucune communauté en aval pour le moment et tout indique que l’éruption restera dans la zone de rift nord-est.

Image:

Des voitures sont garées près d’un ancien champ de lave alors qu’une coulée de lave colore le ciel au-dessus du Mauna Loa PIC: AP



“Les cendres volcaniques et éventuellement les cendres fines et les cheveux de Pelé peuvent être transportés sous le vent. Nous demandons donc certainement aux personnes souffrant de sensibilités respiratoires de prendre des précautions pour minimiser l’exposition.”

Les cheveux de Pelé sont le nom donné aux fibres de verre volcaniques.

L’éruption a commencé tard dans la nuit de dimanche à la suite d’une série de tremblements de terre assez importants, a déclaré Ken Hon, responsable scientifique à l’Observatoire des volcans d’Hawaï (HVO).

Les zones où la lave émerge – le cratère sommital du volcan et les évents le long du flanc nord-est du volcan – sont à la fois éloignées des habitations et des communautés.

Les responsables ont exhorté le public à rester à l’écart d’eux, étant donné les dangers posés par la lave, qui tire de 100 à 200 pieds (30 à 60 m) dans les airs à partir de trois fissures distinctes estimées à environ 1 à 2 miles (1,6 à 3,2 km). ) long.

La qualité de l’air sur la grande île est plus généralement bonne en ce moment, mais les autorités la surveillent attentivement, a déclaré le Dr Libby Char, directeur du département d’État de la santé.

Le HVO a également augmenté le niveau de menace aérienne de “jaune” à “rouge” pour refléter la présence de gaz en suspension dans l’air et de particules de cendres.

Image:

Dans cette longue exposition à la caméra, des voitures roulent sur Saddle Road alors que le Mauna Loa éclate au loin PIC: AP



En savoir plus sur le Mauna Loa

Le Mauna Loa est l’un des cinq volcans qui forment ensemble la grande île d’Hawaï, l’île la plus méridionale de l’archipel hawaïen.

Le Mauna Loa, qui s’élève à 4 169 mètres au-dessus du niveau de la mer, est le voisin beaucoup plus grand du Kilauea, qui a éclaté dans un quartier résidentiel et détruit 700 maisons en 2018.

Certaines des pentes du Mauna Loa sont beaucoup plus raides que celles du Kilauea, de sorte que la lave peut couler beaucoup plus rapidement lorsqu’elle éclate.

Lors d’une éruption en 1950, la lave de la montagne a parcouru 24 km jusqu’à l’océan en moins de trois heures.

Le Salvador également en alerte

Les autorités salvadoriennes ont averti les habitants près du volcan Chaparrastique, dans l’est du pays, d’être vigilants après le début de son éruption dimanche.

L’observatoire du ministère de l’Environnement a signalé des explosions dans le cratère central du volcan situé à environ 135 km à l’est de la capitale. Il a indiqué que l’intensité de l’éruption était de 1 sur une échelle de 0 à 8.

L’éruption a commencé lorsque le volcan a lancé des roches et des cendres dans les zones entourant le cratère. Aucun blessé n’a été signalé.