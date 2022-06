‘ER’s Mary Mara est décédée à 61 ans; L’actrice s’est noyée alors qu’elle nageait dans la rivière de New York

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’actrice Mary Mara “s’est noyée en nageant” et est décédée dimanche 26 juin dans le fleuve Saint-Laurent à New York. Elle avait 61 ans.

Le représentant de l’actrice de “Law & Order” a confirmé sa mort à Fox News Digital : “Le corps de Mary a été retrouvé ce matin dans son fleuve Saint-Laurent bien-aimé. Elle s’est noyée en nageant.”

Le représentant a ajouté: “Mary était l’une des meilleures actrices que j’aie jamais rencontrées. Elle avait un sens de l’humour formidable et une vision unique de la vie. Je me souviens encore de la première fois que je l’ai vue sur scène dans Mad Forest en 92. Elle était complètement captivante, bien aimée et nous manquera.”

La police de l’État de New York a répondu au 33753 Old Farm Road à Cape Vincent, dans le comté de Jefferson, suite à un rapport faisant état d’une possible noyade dimanche à 8h10.

“Lorsque les soldats, ainsi que les pompiers et ambulanciers du cap Vincent sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert une femme décédée dans le fleuve Saint-Laurent”, a indiqué un communiqué du ministère.

“La victime a été identifiée comme étant Mary T. Mara, 61 ans, de Cape Vincent, NY.”

Les enquêtes préliminaires ont suggéré que Mara s’était noyée en nageant et que son corps ne montrait “aucun signe de jeu déloyal”.

Elle a ensuite été “transportée au bureau du médecin légiste du comté de Jefferson en attendant une autopsie pour déterminer une cause officielle de décès”, selon le communiqué de la police de l’État de New York.

Un porte-parole de la famille a déclaré que Mara séjournait dans la maison d’été de sa sœur. La propriété fait face à la rivière à l’extérieur du village de Cape Vincent, dans la région des Mille-Îles, où le Saint-Laurent sépare le Canada et les États-Unis.

L’enquête sur la mort de Mara est en cours.

Mara, originaire de New York, a commencé à travailler dans l’industrie du divertissement à la fin des années 80 et a joué des rôles récurrents dans “Nash Bridges”, “NYPD Blue”, “Hope & Gloria” et “The Practice”.

Elle a travaillé avec Sandra Bullock sur “Love Potion #9”, Michael J. Fox dans “The Hard Way”, Billy Crystal dans “Mr. Saturday Night”, John Travolta dans “A Civil Action” et Mandy Patinkin dans “Criminal Minds”. ” et ” Vraies couleurs “.

Elle est apparue en 1989 avec Michelle Pfeiffer, Jeff Goldblum, Mary Elizabeth Mastrantonio et Gregory Hines dans une production du New York Shakespeare Festival de “Twelfth Night”, et en 1990 a partagé la vedette avec William Hurt dans une représentation au Yale Repertory Theatre de “Ivanov” d’Anton Tchekhov. .”

Sa dernière apparition était dans le film “Break Even”, sorti en 2020.

Mara laisse dans le deuil sa belle-fille, Katie Mersola, sa sœur, Martha Mara; une autre sœur et un beau-frère, Susan Mara et Scott Dailey, et un neveu, Christopher Dailey.