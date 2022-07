Errol Spence vs Terence Crawford: “Le meilleur combat possible” en boxe aujourd’hui, doit être le prochain, déclare Chris Algieri | Nouvelles de boxe

Il est maintenant temps de faire en sorte qu’Errol Spence contre Terence Crawford se produise, le combat le mieux assorti de la boxe aujourd’hui, déclare l’ancien champion du monde Chris Algieri.

Errol Spence et Terence Crawford sont les deux meilleurs boxeurs de la division la plus compétitive du sport et tous deux sont au sommet de leurs pouvoirs. C’est un concours qui doit avoir lieu ensuite, explique Algieri, l’ancien détenteur du titre WBO des super-légers, qui a boxé Spence en 2016.

“Ce combat doit avoir lieu. Il doit arriver. La division des poids welters est si profonde. Mais autant qu’elle est profonde, vous avez ces deux gars au sommet. Je pense que même le numéro trois est bien en dessous d’eux. C’est le numéro un et numéro deux, ils doivent se battre », a déclaré Algieri Sports du ciel.

Image:

Terence Crawford a continué à être impressionnant au poids welter (Photo: Isabel Infantes / PA Archive / PA Images)





“Ils sont aussi proches de leur apogée qu’ils vont l’être. Ils vont seulement s’en éloigner à ce stade. Ces gars qui se battent cette année, je pense, doivent arriver pour voir le meilleur combat possible.”

Prédire l’issue de ce combat est une affaire encore plus délicate. “J’ai toujours dit Spence, mais je pense que plus Terence a passé de temps au poids welter, plus il a grandi dans la catégorie de poids et ce qu’il a pu faire là-bas avec les gars qu’il a combattus, c’est arrivé à ce stade où c’est vraiment un choisissez-les pour vous battre », a expliqué Algieri.

“Spence, je crois, est le plus gros poids welter. Il est plus habitué à cette catégorie de poids. Je pense qu’il a probablement combattu la meilleure compétition là-bas et tous les deux ont remporté de grandes victoires lors de leurs derniers combats.

Image:

Errol Spence Jr remporte un affrontement de haut niveau avec Yordenis Ugas





“Entre ce que Terence a pu faire à Shawn Porter, qui était absolument incroyable, Shawn est un combattant fantastique, et puis ce que Spence a pu faire pour [Yordenis] Ugas, qui est un problème pour littéralement tout le monde, gagne de manière très, très impressionnante. Donc, les deux se battent l’un contre l’autre, publient ces victoires, je veux dire que c’est parfaitement logique et c’est vraiment difficile à choisir.

“Je pourrais te dire Spence aujourd’hui et Terence demain.”

C’est un combat qui pourrait prendre des dimensions historiques. Algieri l’a comparé à une version moderne de Sugar Ray Leonard contre Tommy Hearns.

“Je suis excité pour ça”, a-t-il déclaré. “Nous regardons Leonard-Hearns, la première fois qu’ils se sont battus. Ils se battent en poids welter, deux des meilleurs gars du moment, tous deux invaincus, se battant au bon moment.”

