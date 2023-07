Errol Spence contre Terence Crawford: championnat incontesté des poids welters – en direct

«Curry pouvait frapper des deux mains et était un boxeur brillant, mais nous avons estimé qu’il était ouvert aux crochets gauches au corps. Lloyd a juste traversé les jabs et l’a brisé jusqu’au corps. Il n’avait aucune peur, aucune inquiétude et je n’ai jamais vu un boxeur qui n’avait aucune chance d’être aussi complètement et absolument dominant. Aller dans un pays étranger et gagner comme ça contre un homme comme Curry était incroyable.

La victoire au septième tour du Ragamuffin Man se classe deuxième après la victoire de Randolph Turpin en 1951 sur Sugar Ray Robinson comme le plus grand bouleversement de l’histoire de la boxe britannique, car beaucoup ont classé Curry comme le meilleur combattant livre pour livre au monde. Bobby Neill, qui a entraîné le combattant de Bermondsey, se souvient : « Personne ne lui a donné une chance. Toute la presse parlait du nombre de rounds qu’il faudrait avant que Curry ne le mette KO. Mais je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi déterminé à croire qu’il gagnerait en tant que Lloyd. Son entraînement et son attitude mentale étaient incroyables.

Il a ajouté: Mon entraîneur Ronnie Shields et toute mon équipe derrière moi, nous avons travaillé cela pendant le camp d’entraînement, en particulier la main droite. Et il est sorti exactement comme il était censé sortir.

Bonjour et bienvenue à Las Vegas pour la confrontation tant attendue de ce soir entre Errol Spence Jr et Terence Crawford. Nous sommes aux premières loges de la T-Mobile Arena pour un match alléchant de stars américaines invaincues depuis plus de cinq ans. Crawford (39-0, 30 KO) fait campagne dans la même catégorie de poids que Spence depuis 2018, lorsqu’il a déménagé pour capturer la version WBO du titre des poids welters et que les grondements d’un combat ont commencé pour de bon. À ce moment-là, Spence (28-0, 22 KO) était déjà le champion de l’IBF à 147 livres et a depuis ajouté les ceintures WBC et WBA.

Cela signifie que le vainqueur du combat prévu de 12 rounds de ce soir deviendra le premier champion incontesté des poids welters de l’ère des quatre ceintures de boxe, qui remonte à 2004. Il revendiquera également une position crédible, aux côtés de la terreur japonaise Naoya Inoue, en tant que meilleur boxeur du monde. quel que soit son poids : le soi-disant livre pour livre n° 1.

C’est le meilleur combat que la boxe puisse offrir. Et cela ne serait peut-être jamais arrivé si les combattants eux-mêmes n’avaient pas pris les choses en main :

Il est assez rare que deux boxeurs au sommet ou près du sommet de la liste livre pour livre du sport concourent dans la même catégorie de poids et plus rare encore que les deux aient à peu près le même âge. Une réunion au sommet entre Spence et Crawford pour toutes les billes poids welter est une évidence depuis des années. Mais Spence est promu par Premier Boxing Champions tandis que Crawford a passé la majeure partie de sa carrière avec Top Rank : des sociétés de promotion rivales qui traversent rarement la rue pour faire des affaires les unes avec les autres. Juste au moment où il semblait qu’il pourrait mourir sur la vigne comme tant d’autres superproductions potentielles, une voie à suivre s’est dégagée lorsque Crawford a contacté Spence sur Facetime pour une conversation d’une demi-heure en mars afin de préciser les détails. À partir de là, il ne fallut pas longtemps avant que des concessions soient faites, que les conditions soient convenues et que le combat soit engagé. Vegas quand ça grésille.

Il est presque 18 heures à Las Vegas et l’undercard télévisée est en cours. L’événement principal devrait commencer dans deux heures, plus ou moins. Beaucoup à venir d’ici là.