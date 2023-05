ELON Musk a visité la mine d’émeraude contestée que son père possédait lors d’un voyage audacieux qui a vu le milliardaire de la technologie voyager sans son passeport et passer des jours sans nourriture, a affirmé son père.

Le PDG de Tesla, 51 ans, a précédemment contesté l’affirmation selon laquelle son père était propriétaire de la mine en Zambie.

Errol Musk pose pour un portrait dans sa maison de Langebaan, en Afrique du Sud, en mai 2022 Crédit : AFP

Le magnat de la technologie Elon Musk est vu à l’âge de 17 ans aux côtés de son frère Kimbal et de sa sœur Kimbal à Toronto, au Canada, en 1989 Crédit : TWITTER/@mayemusk

Le mois dernier, il a offert un million de Dogecoins (93 000 $ à l’époque) à quiconque pourrait prouver son existence.

Mais dans une interview exclusive avec The US Sun, Errol Musk a déclaré qu’Elon était en fait allé avec lui lors d’un voyage à la mine dans la région du lac Tanganyika pour ramasser une cargaison d’émeraudes et les ramener dans leur Afrique du Sud natale.

Errol a déclaré : « J’ai visité la mine une fois, Elon est venu avec moi. C’était moche.

« Il n’y avait rien à manger à part des mielies de timbres [ground dried corn].

« Elon n’a jamais rien mangé pendant quatre jours d’affilée. »

Bien qu’il ait répété à plusieurs reprises qu’il n’y avait « aucune preuve » d’une mine d’émeraude, Elon aurait confirmé qu’il l’avait visitée à l’âge de 15 ans.

Selon le site Web de vérification des faits Snopes, Elon a déclaré dans une interview supprimée depuis avec Forbes en juillet 2014 : « Cela va sembler un peu fou, mais mon père avait également une part dans une mine Emerald en Zambie.

« J’avais 15 ans et je voulais vraiment aller avec lui mais je ne réalisais pas à quel point c’était dangereux.

« Je n’ai pas trouvé mon passeport, alors j’ai fini par prendre celui de mon frère – qui s’est avéré être en retard de six mois.

« Donc, nous avions cet avion plein de contrebande et un passeport en retard d’une autre personne. »

« PORTÉ DEVANT LES AUTORITÉS »

Expliquant comment les problèmes de passeport d’Elon leur ont causé des ennuis, Errol a déclaré au US Sun qu’il avait informé son fils alors qu’il se préparait pour un atterrissage de nuit à l’aéroport Rand de Johannesburg.

Il dit qu’il a dit à Elon: « C’est ce que nous allons faire – je vais baisser la porte quand je vais rouler, je vais ralentir puis vous sautez dans le noir et courez à travers un trou dans la clôture que je connaissais . Ensuite, vous entrez par l’entrée principale comme si vous me rencontriez.

Mais quand Errol s’est présenté à l’immigration, il s’est retourné pour voir Elon derrière lui.

L’ingénieur électromécanicien à la retraite a déclaré : « Quand je lui ai demandé pourquoi il ne m’avait pas écouté, il m’a dit : ‘Je ne veux pas faire quelque chose qui ne va pas.' »

Errol dit que cela les a mis dans l’eau chaude lorsque le lendemain, ils ont été entraînés dans une enquête par les autorités de l’immigration où leurs excuses n’ont pas été acceptées.

« Nous avons mangé une humble tarte et heureusement, nous nous sommes contentés d’une amende », a-t-il ajouté.

Le pilote expérimenté Errol a également raconté comment il volerait en Zambie en descente pour ramasser des émeraudes.

Il a déclaré : « Je volais littéralement sous le radar, longeant la frontière entre le Zimbabwe et le Botswana pour ne pas avoir à dire à leurs contrôleurs aériens que j’étais dans leur espace aérien. Ensuite, je reviendrais par le même itinéraire avec des émeraudes brutes.

Errol avait précédemment expliqué au US Sun le mois dernier comment les habitants étaient employés pour extraire des émeraudes au plus profond de la brousse zambienne.

Plus tôt ce mois-ci, The US Sun a révélé comment une rencontre fortuite alors qu’il tentait de vendre son jet privé avait conduit Errol à la mine d’émeraude.

Plus tôt cette année, Errol a déclaré au US Sun que son fils était un grand fan de l’empereur français Napoléon et pensait qu’Internet aurait été inventé en 1900 si le légendaire général n’avait pas été vaincu.

En septembre de l’année dernière, The US Sun a révélé comment Errol avait tué trois intrus armés à la Clint Eastwood en Afrique du Sud en 1998 alors que sa fille Ali, alors âgée de six ans, s’accrochait à sa jambe.

Errol a déclaré qu’Ali avait dit plus tard à un psychologue traumatologue qu’elle se sentait bien à propos de la fusillade « parce que mon père avait gagné ».

L’année dernière également, The US Sun a révélé l’affirmation d’Errol selon laquelle il avait engendré un deuxième enfant avec sa belle-fille, Jana, et qu’on lui avait demandé de donner son sperme pour imprégner des femmes de grande classe en Colombie.

Le US Sun a également rapporté l’affirmation d’Errol selon laquelle Elon lui aurait dit qu’il était « très occupé » après avoir annoncé son premier enfant avec Jana en 2018 et comment il pense qu’Elon ferait un bon président malgré sa naïveté.

Elon n’a pas répondu à une demande de commentaire sur les affirmations de son père concernant la mine d’émeraude.

Elon Musk arrive au tribunal de Wilmington, Delaware, en juillet 2021 Crédit : AP