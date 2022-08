Errol Musk dénonce le gain de poids d’Elon et plus dans une interview – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Cleverson Oliveira/AP/Shutterstock

d’Elon Musk père, Musc Errolavait beaucoup à dire sur son fils de 50 ans lors d’une interview sur l’Australie Kyle et Jackie O spectacle le 1er août. On a demandé à Errol s’il était fier de son fils, et il a admis qu’il ne l’était pas. Il a reconnu que le PDG de Tesla avait « dépassé la barre » dans sa carrière, mais a également souligné que la famille Musk dans son ensemble est extrêmement accomplie, de sorte qu’il ne se considère pas spécifiquement « fier » d’Elon.

“Nous sommes une famille qui fait beaucoup de choses depuis longtemps”, a expliqué Errol. “Ce n’est pas comme si nous avions soudainement commencé à faire quelque chose.” Il a jeté plus d’ombre sur le milliardaire en appelant le frère d’Elon, Kimbal, sa « fierté et sa joie ». Puis, il a commenté des photos récentes d’Elon torse nu en Grèce. “Elon est très solide mais il mange mal”, a déclaré Errol. Il a même exhorté Elon à commencer à prendre un supplément de perte de poids afin de perdre du poids.

Au cours de l’interview de 20 minutes, Errol a également affirmé qu’Elon n’était pas ravi de sa position dans sa carrière. “[He] se sent comme il est en retard », a déclaré Errol. « Là où il est maintenant, il aurait aimé y être il y a cinq ans. Il est frustré de ses progrès et c’est compréhensible. Je sais que cela semble fou, mais nous avons tendance à penser comme ça en famille.

Les parents d’Elon, Errol et Maye muscdivorcé en 1979. Outre Errol et Kimbal, ils ont aussi une fille, Tosca Musc. Errol a également deux enfants avec sa belle-fille, Jana Bezuidenhout. Pendant ce temps, Elon a été marié aux deux Justine Wilson et Tallulah Riley. Lui et Justine se sont séparés en 2008, alors que lui et Tallulah se sont mariés de 2010 à 2012, puis de 2013 à 2016. Elon a cinq enfants (jumeaux et triplés) avec Justine, deux enfants avec une ex-petite amie, Grimeset des jumeaux avec Shivon Zilis.