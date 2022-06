Erriyon Knighton pourrait bientôt être plus rapide qu’Usain Bolt ne l’a jamais été

La piste semblait s’incliner, comme si elle était inclinée, alors que Knighton sortait du virage, et il semblait courir en descente, atterrissant comme le font les sprinteurs d’élite juste derrière la plante des pieds, ses talons ne touchant apparemment jamais le sol. La tête parfaitement immobile, les bras battants mais détendus, un vent léger dans le dos, Knighton s’éloignait du terrain à chaque longue foulée.

L’avantage d’être grand, avec de longues jambes, a permis à Knighton de faire moins de foulées que les sprinters plus courts, ce qui a retardé sa fatigue de fin de course et lui a permis de maintenir une plus grande vitesse vers la ligne d’arrivée. Son entraîneur s’est émerveillé de la finesse et de l’élasticité de la foulée de Knighton. C’est-à-dire avec quelle agilité il a absorbé l’énergie de l’atterrissage avec une force maximale d’environ cinq fois son poids corporel et a rapidement repoussé son corps et ses pieds dans les airs.

La mesure de base de la vitesse est la longueur de la foulée multipliée par la fréquence de la foulée. Les sprinteurs d’élite frappent généralement la piste et repartent en neuf centièmes de seconde environ.

« C’est presque comme s’il était un pogo stick », a déclaré Holloway, qui est l’entraîneur-chef de l’Université de Floride et a également été entraîneur-chef de l’équipe d’athlétisme des États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo.

Aux Jeux de Tokyo, Knighton, à 17 ans, était le plus jeune olympien américain sur piste depuis le célèbre miler Jim Ryun en 1964. Selon NBC, il est devenu le plus jeune athlète masculin sur piste à atteindre la finale d’une course olympique individuelle en 125 ans. Si Knighton restait en bonne santé et se qualifiait pour les championnats du monde en juillet, beaucoup s’attendraient à ce qu’il remporte une médaille et possiblement qu’il termine sur le podium. Lorsque les JO de Paris 2024 débuteront, il aura tout de même 20 ans.

Les gens lui demandent souvent s’il veut être le prochain Usain Bolt. La comparaison est un honneur, a déclaré Knighton, mais non, il ne veut pas être le prochain Bolt. Il veut être la meilleure version de lui-même.