C’est une découverte centrale de une enquête auprès de 35 000 Américains par Gallup et Franklin Templeton. Il constate que tant les libéraux que les conservateurs souffrent de fausses perceptions sur la pandémie – dans des directions opposées. « Les républicains sous-estiment systématiquement les risques, tandis que les démocrates les surestiment systématiquement, »Jonathan Rothwell, économiste principal de Gallup, et Sonal Desai, un dirigeant de Franklin Templeton, écrivent.

Pour de nombreux libéraux, Covid est devenu un autre exemple de l’hostilité du Parti républicain moderne envers les faits et les preuves. Et cette accusation a certainement une part de vérité. Pourtant, l’histoire particulière de Covid est également plus compliquée – parce que les conservateurs ne sont pas les seuls à mal interpréter les preuves scientifiques de manière systématique. Les Américains de la moitié gauche du spectre politique le font aussi.

Ces attitudes font partie d’un schéma plus large dans lequel les conservateurs américains sont souvent sceptiques à l’égard des avertissements de santé publique des scientifiques – on changement climatique , la pollution de l’air, Violence par armes à feu , déjeuners scolaires et plus. Dans le cas de Covid, les politiciens républicains et les personnalités des médias ont encouragé les comportements à risque en faisant de fausses déclarations sur le virus.

Les Américains de la moitié droite du spectre politique ont eu tendance à minimiser le risque de Covid-19. Ils ont été moins disposés à porter des masques ou éviter les rassemblements à l’intérieur et ont été plus hésitants à se faire vacciner .

Plus d’un tiers des électeurs républicains, par exemple, ont déclaré que les personnes sans symptômes de Covid ne pouvaient pas propager le virus. Des partages similaires ont déclaré que Covid tuait moins de personnes que la grippe saisonnière ou les accidents de la route. Toutes ces croyances sont fausses, et mal ainsi. La propagation asymptomatique est une source majeure de transmission, et Covid a tué environ 15 fois plus d’Américains que la grippe ou les accidents de véhicules ne le font dans une année typique.

Les démocrates sont également plus susceptibles d’exagérer le bilan de Covid sur les jeunes et de croire que les enfants représentent une part significative des décès. En réalité, les Américains de moins de 18 ans représentent seulement 0,04 pour cent des décès de Covid .

La sous-estimation par les républicains des risques liés à Covid aide à expliquer leur résistance au port d’un masque – même si cela pourrait sauver leur propre vie ou celle d’un membre de la famille. Et la surestimation des risques par les démocrates explique pourquoi tant de gens ont accepté la fermeture d’écoles – malgré les dommages causés aux enfants, la perte d’apprentissage, la perte de liens sociaux et, dans le cas des enfants les plus pauvres, les repas manqués.

Les états avec la plus forte proportion d’écoles fermées sont tous des états bleus: Californie, Oregon, Maryland, Nouveau-Mexique, Hawaï, Nevada, Massachusetts et New Jersey. « Je pense qu’à bien des égards, il est basé sur le fait que ces électeurs sont mal informés sur les risques pour les jeunes et ils sont mal informés sur les risques en général », a déclaré Rothwell.

L’information peut aider

Les raisons de ces préjugés idéologiques ne sont pas tout à fait claires, mais elles ne sont pas choquantes. Les conservateurs ont tendance à être plus hostiles aux restrictions de comportement et à la recherche scientifique. Et les libéraux réagissent parfois de manière excessive aux problèmes sociaux. (Un exemple classique était la peur de la surpopulation des années 60 et 70, lorsque les gens de gauche ont prédit à tort que le monde serait à court de nourriture.)

Covid, bien sûr, représente une véritable crise, une crise qui a déjà tué plus d’un demi-million d’Américains et continue d’en tuer plus de 1 000 par jour. Comme dans le cas de nombreuses crises, la sous-réaction a été le plus gros problème avec Covid – mais ce n’est pas le seul problème.

La meilleure nouvelle de l’enquête Gallup était peut-être que certaines personnes étaient disposées à revoir leurs croyances lorsqu’elles recevaient de nouvelles informations. Les républicains ont pris la pandémie plus au sérieux après avoir appris que le nombre de nouveaux cas augmentait, et les démocrates étaient plus favorables à la scolarisation en personne après avoir entendu que l’American Academy of Pediatrics la soutenait.

«C’est très encourageant», m’a dit Rothwell. «Il est décourageant que les gens ne le sachent pas déjà.»

